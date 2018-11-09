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CANLI İZLE: Baskonia Fenerbahçe basket maçı canlı izle!
Euroleague

CANLI İZLE: Baskonia Fenerbahçe basket maçı canlı izle!

Fenerbahçe Baskonia canlı izle! Fenerbahçe Euroleague 6. hafta maçında Baskonia karşısında mücadele veriyor. Kafa kafaya gidilen mücadelede 4. perioda girilmek üzere. Fenerbahçe Baskonia maçı canlı yayını haberimizin içerisinde yer alıyor.

9 Kasım 2018 23:47

Euroleague'de geçen yıl Play-Off serisinde eleyerek Final- Four'un dışına ittiği Baskonia'yla ile İspanya’da karşı karşıya geliyor. Euroleague'nde 5 hafta geride kalırken, bir tek Anadolu Efes karşısında mağlubiyet alan Fenerbahçe Baskonia karşısında galibiyet arıyor. Fenerbahçe ligde 3. sırada yer alırken rakibi 2 maçını kazanıp, 3'ünü kaybeden Baskonia ise averajla 9. sırada yer alıyor. İşte, Fenerbahçe Baskonia maçı canlı yayını…

BASKONİA FENERBAHÇE CANLI İZLE

FENERBAHÇE 3. SIRADA YER ALIYOR

THY Avrupa Ligi’nde çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor.

Ligde 2 maçını kazanıp, 3’ünü kaybeden Baskonia ise averajla 9. sırada bulunuyor.

Son güncelleme 23:47 | 9 Kasım 2018

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