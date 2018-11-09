CANLI İZLE: Baskonia Fenerbahçe basket maçı canlı izle!

Euroleague'de geçen yıl Play-Off serisinde eleyerek Final- Four'un dışına ittiği Baskonia'yla ile İspanya’da karşı karşıya geliyor. Euroleague'nde 5 hafta geride kalırken, bir tek Anadolu Efes karşısında mağlubiyet alan Fenerbahçe Baskonia karşısında galibiyet arıyor. Fenerbahçe ligde 3. sırada yer alırken rakibi 2 maçını kazanıp, 3'ünü kaybeden Baskonia ise averajla 9. sırada yer alıyor. İşte, Fenerbahçe Baskonia maçı canlı yayını…

BASKONİA FENERBAHÇE CANLI İZLE

FENERBAHÇE 3. SIRADA YER ALIYOR

THY Avrupa Ligi’nde çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor.

Ligde 2 maçını kazanıp, 3’ünü kaybeden Baskonia ise averajla 9. sırada bulunuyor.