UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu! Fenerbahçe puan durumu…

Avrupa Ligi D grubunda oynadığı dördüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht’i 2-0 yendi. Galibiyet sonrasında taraftarlar Fenerbahçe'nin grubunda oluşan puan tablosunu merak ediyor. Grubun diğer iki rakibinin karşı karşıya geleceği Dinamo Zagreb Spartak Trnava maçı ise henüz başlamadı. Gruptan çıkma şansını yükselten, liderlik olma ihtimalini ise devam ettiren Fenerbahçe grupta kaçıncı? İşte, Fenerbahçe yer aldığı Avrupa Ligi D grubu puan tablosu…
AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Fenerbahçe – Dinamo Zagreb 29.11. 2018
Spartak Trnava – Fenerbahçe 13.12. 2018