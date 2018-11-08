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UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu! Fenerbahçe puan durumu…
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu! Fenerbahçe puan durumu…

Fenerbahçe Avrupa Ligi D grubu 4. maçında Anderlecht karşısında 2-0 kazanarak hanesine 3 puan yazdırmayı başardı. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi grubunda kaç puanda? İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi puan durumu...

8 Kasım 2018 21:00

Avrupa Ligi D grubunda oynadığı dördüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht’i 2-0 yendi. Galibiyet sonrasında taraftarlar Fenerbahçe'nin grubunda oluşan puan tablosunu merak ediyor. Grubun diğer iki rakibinin karşı karşıya geleceği Dinamo Zagreb Spartak Trnava maçı ise henüz başlamadı. Gruptan çıkma şansını yükselten, liderlik olma ihtimalini ise devam ettiren Fenerbahçe grupta kaçıncı? İşte, Fenerbahçe yer aldığı Avrupa Ligi D grubu puan tablosu…

AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe – Dinamo Zagreb 29.11. 2018

Spartak Trnava – Fenerbahçe 13.12. 2018

Son güncelleme 21:25 | 8 Kasım 2018
avrupa ligi Fenerbahçe puan durumu