Trabzonspor’dan flaş Burak Yılmaz kararı!

Trabzonspor, yarın Spor Toto Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde karşılaşmanın son çalışmasını basına kapalı gerçekleştirdi.

Özel uçakla öğleden sonra Malatya’ya gidecek Karadeniz ekibinin kafilesinde, sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Mustafa Akbaş ile Burak Yılmaz’ın yer almayacağı bildirildi.

Yıldız futbolcu Burak Yılmaz, Bursaspor maçında oyundan alınırken kendisini ıslıklayan taraftara tepki göstermiş ve yönetim tarafından 500 bin TL para cezasına çarptırılmıştı.

SON DAKİKA | Burak Yılmaz`ın cezası belli oldu Trabzonspor yönetimi, Bursaspor maçında oyundan çıkarken taraftarla tartışan Burak Yılmaz'ın cezası belirledi. Burak Yılmaz'a verilecek cezayı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı. İlgili Haberi Oku