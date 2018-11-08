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Trabzonspor’dan flaş Burak Yılmaz kararı!
Trabzonspor

Trabzonspor’dan flaş Burak Yılmaz kararı!

Trabzonspor'da Malatya'ya gidecek kafilede Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş'ın yer almayacağı bildirildi. Burak Yılmaz geçtiğimiz hafta taraftarla yaşadığı tartışma nedeniyle para cezasına çarptırılmıştı.

8 Kasım 2018 13:44

Trabzonspor, yarın Spor Toto Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde karşılaşmanın son çalışmasını basına kapalı gerçekleştirdi.

Özel uçakla öğleden sonra Malatya’ya gidecek Karadeniz ekibinin kafilesinde, sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Mustafa Akbaş ile Burak Yılmaz’ın yer almayacağı bildirildi.

Yıldız futbolcu Burak Yılmaz, Bursaspor maçında oyundan alınırken kendisini ıslıklayan taraftara tepki göstermiş ve yönetim tarafından 500 bin TL para cezasına çarptırılmıştı.

06 Kasım 2018 SON DAKİKA | Burak Yılmaz`ın cezası belli oldu Trabzonspor yönetimi, Bursaspor maçında oyundan çıkarken taraftarla tartışan Burak Yılmaz'ın cezası belirledi. Burak Yılmaz'a verilecek cezayı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:10 | 8 Kasım 2018
burak yılmaz trabzonspor
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