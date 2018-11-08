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Süper Lig’de 12. hafta hakemleri açıklandı! Fırat Aydınus’a şok…
Futbol

Süper Lig’de 12. hafta hakemleri açıklandı! Fırat Aydınus’a şok…

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Fırat Aydınus'a görev verilmedi...

8 Kasım 2018 11:28

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

10 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

19.00 Kayserispor-Galatasaray: Ümit Öztürk

11 Kasım Pazar:

13.30 Bursaspor-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Antalyaspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık

20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Son güncelleme 13:04 | 8 Kasım 2018
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Konyaspor
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