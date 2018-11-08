Şampiyonlar Ligi’nde Cüneyt Çakır fırtınası

Moskova’da oynanan karşılaşmayı konuk takım Roma, Manolas ve Pellegrini golleriyle 2-1 kazanırken, Cüneyt Çakır verdiği kararlarla öne çıktı.
Cüneyt Çakır’ın maça damga vuran ilk kararı, 56. dakikada CSKA’dan Magnusson’u ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına göndermesi oldu.
Roma’yı 2-1 öne geçiren Pellegrini’nin attığı gol, CSKA Moskovalıları çıldırttı. Golün ardından CSKA Moskovalı oyuncular uzun süre golden önce Pellegrini’nin ofsayt olduğu itirazında bulundular.
Roma’da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 70. dakikada Justin Kluivert yerine oyuna dahil oldu.