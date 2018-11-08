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PFDK’nın Galatasaray-Fenerbahçe maçı için verdiği cezalar farklı tepkilere neden oldu
Galatasaray

PFDK’nın Galatasaray-Fenerbahçe maçı için verdiği cezalar farklı tepkilere neden oldu

PFDK'nın olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası verdiği cezalar sosyal medyada tepki çekti.

8 Kasım 2018 18:55

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanan ve olaylı biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray’dan Fatih Terim’e 7, Hasan Şaş’a 8, Badou Ndiaye’ye 5, Ryan Donk’a 6, Garry Rodrigues’e 3 maç ceza verirken, Fenerbahçe’den ise Jailson’a 8, Roberto Soldado’ya ise 6 maç ceza verdi. PFDK kararları, sosyal medyada geniş yankı buldu.

08 Kasım 2018 Son dakika... PFDK Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezalarını açıkladı! Son dakika gelişmesi... PFDK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylarla ilgili verilen cezaları açıkladı. Galatasaray'da Fatih Terim'e 7, Hasan Şaş'a 8, Badou Ndiaye'ye 5, Ryan Donk'a 6, Garry Rodrigues'e 3 maç; Fenerbahçe'de ise Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya ise 6 maç ceza verildi. İlgili Haberi Oku

PFDK’nın açıkladığı kararlar, Türkiye’de en çok konuşulan konu olurken, sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu.

İşte sosyal medyada PFDK’nın verdiği Galatasaray-Fenerbahçe maçı için verilen cezalara yapılan yorumlardan bazıları:

https://twitter.com/zehraaaags/status/1060554806966845440

Son güncelleme 21:03 | 8 Kasım 2018
cezalar Fenerbahçe galatasaray pfdk
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