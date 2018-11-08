PFDK’nın Galatasaray-Fenerbahçe maçı için verdiği cezalar farklı tepkilere neden oldu

Bundan sonra tff ve kurulları bizim için yok hükmundedir.Fener ve Beşiktaşlı Amigo topluluğundan oluşan pfdk komedi bir karar vermiştir.hukuki olarak tff ve kurulları şikayet edilebilecek her yere şikayet edilmelidir @GalatasaraySK

— hAkAn (@hakanarican) November 8, 2018