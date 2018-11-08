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Manchester City maçında dünyayı şaşkına çeviren penaltı pozisyonu!
Şampiyonlar Ligi

Manchester City maçında dünyayı şaşkına çeviren penaltı pozisyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i 6-0 yenen Manchester City'nin ikinci golünden önce Raheem Sterling ile kazandığı penaltı vuruşu görenleri hayrete düşürdü.

8 Kasım 2018 07:38

SKOR DIŞ HABERLER /UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda oynanan Manchester City-Shakhtar Donetsk maçında verilen bir penaltı futbol dünyasını ayağa kaldırdı.

Manchester City’nin 1-0 önde götürdüğü maçın 24. dakikasında İngiliz futbolcu Raheem Sterling topla birlikte ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ayağını yere vurduktan sonra kendisini yere atan Sterling, takımına penaltı kazandırdı.

Kimse ne olduğunu anlamazken, Macar hakem Viktor Kassai’nin penaltı noktasını göstermesiyle Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’li oyuncular şaşkına döndü. Topun başına geçen Gabriel Jesus topu ağlara gönderip skoru 2-0’a getirirken İngiliz temsilcisi mücadeleyi 6-0 kazandı.

Maçtan sonra konuyla ilgili açıklama yapan ve hakemden özür dileyen 23 yaşındaki Sterling, “Penaltı pozisyonunda ne olduğunu bilmiyorum. Bir temas hissetmedim ama düştüm. Hakemden özür dilerim” ifadelerini kullandı.

İşte o pozisyon;

PEP GUARDIOLA’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ise tartışmalı penaltı pozisyonu için yaptığı yorumda “Sterling hakeme penaltı olmadığını söyleyebilirdi ancak geçen sene Milner da ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golümüzün nizami olduğunu hakeme söyleyebilirdi.” dedi.

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Son güncelleme 11:17 | 8 Kasım 2018
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