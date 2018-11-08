MAÇ ÖZETİ: Genk Beşiktaş özet! Beşiktaş Genk’ten istediğini alamadı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş grubun dördüncü maçında deplasmanda Genk ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa Ligi I Grubunda yer alan Beşiktaş, Genk ile berabere kalmasına rağmen üst tura yükselme şansı devam ediyor.. Bulduğu gol pozisyonlarını değerlendirmeyen ve Genk 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta, güzel oyunuyla Quaresma taraftarın beğenisini kazandı. İşte, Beşiktaş Genk özeti… Genk Beşiktaş maçı özeti yüklendiği andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirisiniz.…

GENK BEŞİKTAŞ ÖZET İZLE

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

DAKİKA 7: Maçın ilk bölümünde topa daha çok sahip olan taraf Genk. Beşiktaş baskı yoluyla Genk’in oyununu bozmaya çalışıyor.

DAKİKA 16: BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU! Genk’in savunmadan çıkarken yaptığı pas hatasının ardından Mustafa Pektemek’in tek pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Quaresma kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu kaleciye de çarparak ağlarla buluştu.

DAKİKA 19: BEŞİKTAŞ İKİNCİ GOLÜ KAÇIRDI! Oğuzhan önde baskıyla topu kazanıp bekletmeden Mustafa’ya verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa’nın vuruşu kaleciden döndü.

DAKİKA 41: GENK ETKİLİ GELDİ! Sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Samatta’nın kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.

DAKİKA 57: BEŞİKTAŞ İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Quaresma’nın sağ kanattan yaptığı ortasına Babel kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 76: Ljajic’in oyuna girmesiyle birlikte son beş dakikada Beşiktaş’ın topla oynama yüzdesi %60’lara çıktı.

DAKİKA 80: Pepe, Ndongala’ya yaptığı faulle Genk’in hızlı hücumunu durdurdu ve karşılığında sarı kart gördü.

DAKİKA 87: GENK SKORU EŞİTLEDİ! Berge az önce şut çektiği yerden bir şut açısı daha buldu. Bu defa çok daha iyi bir vuruş yapan Berge’nin şutu, Vida’ya da çarparak köşeden ağlarla buluştu.

KARIUS YEDEK, TOLGA ZENGİN 13 MAÇ SONRA KALEDE

Beşiktaş'ta son haftalarda yediği goller sebebiyle eleştirilen futbolcuların başında gelen kaleci Karius, Genk maçında yedeğe çekildi.

Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiralandıktan sonra ilk kez 2 Eylül'deki Bursaspor deplasmanında kaleye geçen Karius, 8 lig ve 3 Avrupa Ligi maçında forma giymişti. Son haftalarda özel yaşantısına dikkat etmediği ve hatalı goller yemesi sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Alman kaleci, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedeğe çekilerek bir anlamda uyarılmış oldu.

Karius'un yerine ise 26 Ağustos'taki Antalyaspor maçı öncesinde sakatlanan ve o günden bu yana tercih edilmeyen Tolga Zengin, 13 maçlık aradan sonra Belçika deplasmanında kaleye geçen isim oldu.