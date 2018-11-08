MAÇ ÖZETİ: Fenerbahçe Anderlecht özeti! Fenerbahçe Valbuena ile 3 puana koştu

Fenerbahçe Avrupa Ligi D grubu dördüncü maçında Anderlecht karşısında çıktı. Karşılaşmada ev sahibi avantajını iyi kullanan Fenerbahçe’de taraftarlar büyük destek verdi. Oyunun büyük bölümünde baskısını hissettirdi. Valbuena’nın yıldızlaştığı maçta 1 gol, 1 asistle takımına üç puanı getiren isim oldu. Fenerbahçe’nin gollerini 71. dakikada Mathieu Valbuena, 74. dakikada Michael Frey attı. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde Fenerbahçe Anderlecht özeti yer alıyor. Anderlecht Fenerbahçe maçı özeti yüklendiği andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirisiniz.…

FENERBAHÇE ANDERLECHT ÖZET İZLE

ANDERLECHT FENERBAHÇE ÖZETİ

Dakika 9: ANDERLECHT ETKİLİ GELDİ! Orta sahada yapılan top kaybının ardından ceza sahasının sağ çaprazından Gerkens içeri girdi, şutuna son anda savunma ayak koydu.

Dakika 14: FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ! Valbuena sağ kanattan savunma arkasına topsuz koşu yaptı. Şener’in pasında son çizgide topla buluşup bekletmeden ortasını yaptı, Slimani’nin kafası üstten auta gitti.

Dakika 18: FENERBAHÇE ORTALARLA POZİSYON BULMAYA DEVAM EDİYOR! Bu defa Şener’in sağ kanattan yaptığı ortasına yine Slimani kafasını vurdu. Top yandan auta gitti.

Dakika 43: ANDERLECHT GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Trebel’in kullandığı frikik üst direğe çarpıp auta gitti.

Dakika 52: FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Eljif Elmas’ın ceza yayı üzerinden çektiği yerden şut tam köşeye doğru gitti, ama kaleci Didillot kornere çelmeyi başardı.

Dakika 57: FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ! Slimani orta sahadan driplingle hızla geçti, ceza sahasında bir çalım daha atmak istedi, ama savunma ayak koyup tehlikeyi önledi.

Dakika 71: FENERBAHÇE GOLÜ BULDU! Mathieu Valbuena’nın sol kanattan yaptığı ortaya Andre Ayew kafa vuruşu yapmak istedi ama dokunamadı ve top doğrudan Anderlecht ağlarıyla buluştu.

Dakika 74: FENERBAHÇE’DEN BİR GOL DAHA! Mathieu Valbuena, ön alanda yaptığı baskıyla önce topu kazandı, ardından Frey’e verdiği pasla İsviçreli oyuncunun boş kaleye gol atmasını sağladı.

Dakika 82: FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ GOLÜ KAÇIRDI! Slimani orta sahadan topu driplingle götürüp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uzak köşeye doğru yaptığı plase vuruş ise auta gitti.

FENERBAHÇE'DEN KORAY ŞENER KOREOGRAFİSİ

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht’i konuk ederken müsabakadan önce, Galatasaray derbisinden maç öncesi tirbünlerde kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 22 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener unutulmadı. Taraftarlar açtıkları pankartlar ve hazırlanan koreografi ile hayatını kaybeden Koray Şener’i andı.

Maçın başlamasıyla beraber ise tribünler hep bir ağızdan “Koray Şener” ve “Koray için, saldır Fener” ve “Senin için can verenler, bizim için ölümsüzler. Seni asla unutmayız, kardeşimiz Koray Şener” tezahüratlarında bulundu. Hazırlanan olağanüstü koreografi için hazırlanan pankartta ise “Biz seninle öldük, sen bizimle yaşayacaksın”ifadeleri yer aldı.

KOEMAN’DAN BENZİA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin Anderlecht'i konuk ettiği karşılaşmadan önce teknik sorumlu Erwin Koeman müsabaka öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koeman oyunu, “Kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu durum iki takım için de geçerli. Gollere ihtiyacımız var. Bu rakibe alan vereceğimiz anlamına da gelmiyor. Disiplinli olmamız gerekiyor” sözleriyle yorumladı

Yassine Benzia'nın idari bir kararla kadro dışı kalması ve genç oyuncuları kulübede yer alması konusunda kendisine yöneltilen soruya ise “Durum bu. Başka oyunculara şans veriyorum. Kendilerini gösterebilirler. Bugün için alınmış bir karar. Pazar bizimle birlikte olabilecek. Kararı veren yönetim değil, Benzia kararını ben verdim” yanıtını verdi.

MAÇ SONUNDA DUYGULANDIRAN ANLAR

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçta Anderlecht'i 2-0 mağlup etti. Puanını 7'ye yükselten Fenerbahçe, grupta ikinci sıradaki yerini korurken, sarı-lacivertli futbolculardan maç sonrası duygulandıran bir hareket geldi. Fenerbahçe futbolcuları, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan derbi maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener'i andı.

Anderlecht maçının ardından ‘Koray Şener ∞' forması giyen Fenerbahçe futbolcuları, Koray Şener'in oturduğu tribüne doğru gitti. Tribünleri selamlamaya giden Fenerbahçe futbolcuları, Koray Şener tezahüratlarına katılırken, Şener’in ailesi de futbolculara eşlik etti. Fenerbahçe futbolcuları daha sonra Koray Şener'in ailesiyle birlikte stadı turladı. Koray Şener'in isminin yazılı olduğu forma, Koray Şener'in ailesine verildi.