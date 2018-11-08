Levent Şahin kimdir? Fatih Terim’in yardımcısı Galatasaray’ın başında çıkacak!

Olaylı Galatasaray Fenerbahçe sonrasında cezalar belli oldu. Galatasaray’da Fatih Terim ve Hasan Şaş’ın cezalarının ardından takımın başında sahaya kim çıkacak sorusunun da cevabı belirlendi. Fatih Terim döneminde Galatasaray’da görev almaya başlayan yardımcı antrenörlerden Levent Şahin, Fatih Terim’in cezası boyunca maçlarda takımın başında olacak. Peki, Levent Şahin kimdir? İşte, Fatih Terim’in yardımcısı Levent Şahin hakkında merak edilenler…

FATİH ŞAHİN KİMDİR?

1973 Adana doğumlu antrenör Levent Şahin, futbolculuk kariyerine amatör takımlarda başladıktan sonra, dönemin ikinci lig ekibi İskenderunspor’da profesyonelliğe adım attı. Yaşadığı ağır sakatlıklardan sonra futbolculuk kariyeri son bulan Levent Şahin,daha sonra antrenörlük alanına yöneldi.

Gazi Üniversitesi’nde futbol antrenörlüğü alanından mezun olan Şahin, yine aynı üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı ve İngilizce biliyor.

TFF tarafından 2012 yılında ilk defa UEFA standartlarında düzenlenen eğitimle Pro Lisans sahibi oldu. Levent Şahin geçen sezon Adanaspor’u çalıştırmış ve 11 maçta üç galibiyet, bir beraberlik, yedi mağlubiyet almıştı. Levent Şahin 2009-2010 sezonunda ise Bugsaşspor’u çalıştırmıştı.

Sırasıyla Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaraspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nde antrenör olarak görev alan Levent Şahin, 2012 yılında A2 Milli Takımı antrenörlüğüne getirildi.

Fatih Terim’in Türkiye Futbol Direktörü olmasının ardından, A Milli Futbol Takımı’nın yardımcı antrenörü olarak görevlendirildi.

Fransa’da düzenlenen EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyona’sında Fatih Terim’in 1. yardımcısı olarak görev aldı.