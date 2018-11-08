Juventus’un yıldızı Cristiano Ronaldo’nun yeni kedisinin fiyatı şoke etti!

SKOR DIŞ HABERLER Juventus’ta forma giyen Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sphynx (Sfenks) cinsi bir kedi aldı. Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez, tüysüz bir cins olan sphynx kedisinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, bir de hoş geldin mesajı ekledi. Cristiano Ronaldo’nun, Alegria ismini koydukları Sphynx cinsi kediye tam 2 bin 600 pound (18 bin 540 TL) ödedi.

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Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in kedileri ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı:

SPHYNX KEDİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Sfenks orta boyutlu, şaşırtıcı derecede büyük bir kedidir. Kuvvetli kemikleri iyi kas gelişimleri bulunur, ayrıca çok büyük bir öğünü yeni bitirmişler görünümü veren bir göbekleri vardır. Vücutlarının çoğunluğunda tüy bulunmamasına ek olarak, gevşek ciltleri vücut, yüz ve bacaklarında birçok kırışıklık olmasını sağlar. Ayaklarında, burunları, kulakları ve kuyruklarında bir miktar kürk bulunabilir. Ciltlerine dokunulduğunda, şeftali gibi kadifemsi düzgün veya güderi gibi yağsı özel bir his verir ve oldukça sıcaktır. Başlarındaki kırışıklıklar nispeten endişeli bir ifadeleri olmasını sağlar. Başlarında oldukça yüksekte bulunan büyük kulakları, limon şeklinde başlarıyla birlikte özgün bir ifade verir. Yastıklı ayaklar üzerinde yürüyor gibi dururlar ve ayak parmakları beklenenden uzundur. Uzun, kırbaca benzeyen kuyrukları vücutlarını tamamlar.

KARAKTERİ

Sfenks iyi huylu, canlı, akıllıdır ve hepsinden önemlisi uysaldırlar. Dokunulduğunda sıcak ve yumuşak olan Sfenks kedisi, sıklıkla yatak örtülerinin altında sahipleriyle birlikte uyur. “Yapışkan (Velcro) kucak kedisi” terimi Sfenks kedisinin sürekli sahibinin üzerinizde olma isteğini tanımlamak için kullanılmıştır. Sfenks evlerini ziyaret eden her yeni insanı karşılamak ister ve çoğu köpekler ve diğer evcil hayvanlarla iyi anlaşır. Tüysüz olmaları nedeniyle, Sfenks soğuk almasına yatkındır ama genellikle bilgisayar ekranı üzerinde, güneşli bir pencerede, televizyon üzerinde veya sahipleri ile bir battaniyenin altında olmak üzere sıcak bir yer bulacak kadar akıllıdırlar. Sfenks yüksek derecede aktiftir ve saatlerce kendini eğlendirir. Çoğu Sfenks kedisi oyuncaklarını yakalayıp getirir. Sfenks kedisi sadıktır ve sahiplerine bağlıdır.

KÖKENİ

Dünyanın çeşitli bölgelerinde zaman zaman tüysüz kediler açığa çıkmıştır. Muhtemelen en önemlisi kökenleri Kolomb öncesi döneme dayanan ve 20. yüzyılın başlarında Frances Simposon'ın iyi bilinen kitabında kayıt altına alınan Mexican Hairless kedisidir. Farklı bölgelerde özellikle Don Sphynx (Donskoy) ve Peterbald kedilerinin geliştirildiği Rusya’da farklı örnekler de geliştirilmiştir. Günümüzde bildiğimiz haliyle Sfenks kedisi, Ontario, Kanada’da evcil bir kediden tüysüz bir yavrunun doğduğu 1960’lı yıllara dayanmaktadır. Bu kediden daha fazla tüysüz kedi yetiştirme çalışmaları kısmen başarılı olmuştur. On yıllar sonra, Minnesota ve Toronto’da, vücudunda çok az tüy bulunan başka bir ırk olan Devon Rex kedisinin yetiştirilmesinde başka tüysüz kediler de açığa çıkmıştır. Bu kediler ile farklı çiftleşmelerden oluşan yavrular ırkın temelini oluşturmuştur. Irkın örnekleri Avrupa’ya gönderilmiştir ve yetiştirme çalışmalarına hevesle devam edilmiştir.