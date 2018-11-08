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Galatasaray’da Fernando sevinci
Galatasaray

Galatasaray’da Fernando sevinci

Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Fernando, koşulara başladı.

8 Kasım 2018 16:06

Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Fernando Reges, tedavisinin ardından kondisyoner eşliğinde koşulara başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Schalke’ye karşı tam süre alan oyuncular, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu ve soğuma hareketleriyle çalışmayı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından 2’ye 2 ve 4’e 4 dar alan oyunları gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümde ise dörde dört oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Kayseriye hareket edecek.

Son güncelleme 16:06 | 8 Kasım 2018
fernando galatasaray
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