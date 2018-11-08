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Fenerbahçe’nin eski hocası Vitor Pereira’ya talih kuşu
Dünyadan Futbol

Fenerbahçe’nin eski hocası Vitor Pereira’ya talih kuşu

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Vitor Pereira, bu sezon Çin'de şampiyon olarak toplamda 42 milyon TL'ye yakın para kazandı.

8 Kasım 2018 12:05

2015-2016 Sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig’de ikincilik yaşayan ve bir sonraki sezonda Monaco’ya Şampiyonlar Ligi’nde elendikten sonra yollar ayrılan Vitor Pereira kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi.

Bu sezon Hulk ve Oscar gibi önemli yıldızların formasını giydiği Shanghai SIPG takımını çalıştıran Portekizli teknik adam ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu.

Porto ve Olympiakos’tan sonra Çin’de de şampiyonluk yaşana Vitor Pereira’nın yıllık 6 milyon Euro kazandığı ve şampiyonluk primi olarak 1 milyon Euro’yu cebine koyacağı öğrenildi.

Türkiye’den olaylı şekilde gönderilen Pereira’nın, Fenerbahçe’den FIFA yoluyla bu sezon 1.9 milyon Euro alacağı ise gündeme gelmişti.

07 Kasım 2018 Fenerbahçe`nin eski hocası Vitor Pereira, Çin`de tarih yazdı Teknik direktörlük görevini Çin'de sürdüren Vitor Pereira, Shanghai SIPG takımına tarihinde ilk kez şampiyonluk yaşatmayı başardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:55 | 8 Kasım 2018
Fenerbahçe Vitor Pereira
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