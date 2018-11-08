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Fenerbahçeli futbolculardan Koray Şener kararı! Maçtan sonra…
Fenerbahçe

Fenerbahçeli futbolculardan Koray Şener kararı! Maçtan sonra…

Bu akşam sahasında Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de futbolcuların, Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden Koray Şener'in kombinesinin olduğu tribüne gideceği öğrenildi.

8 Kasım 2018 11:12

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de, Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden taraftar Koray Şener için büyük bir anma planlanıyor.

Sarı lacivertli taraftarların tribüne siyah giyinerek gitme kararının yanı sıra maçta Koray Şener adına bir koreografi yapılacağı öğrenildi.

BeIN Sports’un Fenerbahçe muhabirinin verdiği bilgilere göre; Anderlecht karşılaşmasının ardından Koray Şener için yapılan tişörtü giyecek olan sarı lacivertli futbolcular Şener’in kombinesinin olduğu koltuğa gidecek.

Öte yandan Fenerbahçe’nin Anderlecht karşılaşmasında sahaya şu ilk 11’le çıkması bekleniyor;

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Son güncelleme 11:14 | 8 Kasım 2018
Anderlecht Fenerbahçe Koray Şener
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