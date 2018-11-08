Fenerbahçe tribünleri Koray Şener’i andı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht’i konuk ederken müsabakadan önce, Galatasaray derbisinden maç öncesi tirbünlerde kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 22 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener unutulmadı. Taraftarlar açtıkları pankartlar ve hazırlanan koreografi ile hayatını kaybeden Koray Şener’i andı.

Maçın başlamasıyla beraber ise tribünler hep bir ağızdan “Koray Şener” ve “Koray için, saldır Fener” ve “Senin için can verenler, bizim için ölümsüzler. Seni asla unutmayız, kardeşimiz Koray Şener” tezahüratlarında bulundu. Hazırlanan olağanüstü koreografi için hazırlanan pankartta ise “Biz seninle öldük, sen bizimle yaşayacaksın”ifadeleri yer aldı.

CANLI | Fenerbahçe 0-0 Anderlecht Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığı ve sonu olaylarla biten maçın sonrasında ilk sınavına Avrupa'da çıkıyor. Cocu'nun görevden alınmasının ardından yardımcı antrenör Koeman ile yola devam eden Kanarya, sahasında 3 puan alarak moral bulmak istiyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da... İlgili Haberi Oku