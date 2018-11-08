Fenerbahçe tribünleri Koray Şener’i andı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht’i konuk ederken müsabakadan önce, Galatasaray derbisinden maç öncesi tirbünlerde kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 22 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener unutulmadı. Taraftarlar açtıkları pankartlar ve hazırlanan koreografi ile hayatını kaybeden Koray Şener’i andı.
BİZ SENİNLE ÖLDÜK, SEN BİZİMLE YAŞAYACAKSIN! #KorayŞener pic.twitter.com/dneonJLkxs
— 1907 ÜNİFEB (@1907unifeb) 8 Kasım 2018
Maçın başlamasıyla beraber ise tribünler hep bir ağızdan “Koray Şener” ve “Koray için, saldır Fener” ve “Senin için can verenler, bizim için ölümsüzler. Seni asla unutmayız, kardeşimiz Koray Şener” tezahüratlarında bulundu. Hazırlanan olağanüstü koreografi için hazırlanan pankartta ise “Biz seninle öldük, sen bizimle yaşayacaksın”ifadeleri yer aldı.