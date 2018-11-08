Fenerbahçe dev proje için kolları sıvadı! Ücretsiz ve ilk kez olacak…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, göreve geldikten sonra yaptığı her açıklamada, sponsorluklara büyük önem verdiklerini söylemişti. Ancak bunun yanında sosyal sorumluluk projelerinde de daha aktif olacaklarının altını çizdi.

Sarı lacivertliler bu yöndeki ilk büyük adımını, uluslararası bir projeye destek olarak atmaya hazırlanıyor. Fanatik Gazetesi’nin haberine göre; formanın göğüs sponsorluğunu 35 milyon 500 bin TL karşılığında AVIS'e veren Fenerbahçe, kol reklamında ise ücretsiz bir şekilde ‘HeForShe' kampanyasına yer verecek. Sarı-Lacivertliler, bunu yapan ilk kulüp olacak.

MUSTAFA KOÇ’TAN ÖMER KOÇ’A…

Peki HeForShe neyi amaçlıyor? Birleşmiş Milletler Kadın Hakları Bölümü, dünya çapında kadın-erkek eşitliğini sağlamak için 2014 yılında bu kampanyayı hayata geçirdi. Kısa sürede devlet başkanlarından, iş dünyasına kadar birçok kesimden insanın desteğini aldı. Kampanyaya en fazla katılımın olduğu ülkelerden biri de Türkiye. 21 Ocak 2016 yılında hayatını kaybeden Mustafa Koç, ülkemizde HeForShe'nin bayraktarlığını yapanlar arasındaydı. Kendisinin vefat etmesinin ardından kardeşi Ömer Koç, kampanyaya desteğini aynı şekilde sürdürüyor.

Andre Ayew`den Anderlecht uyarısı: `Her maç Galatasaray`a karşı olmayacak` UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Andre Ayew açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku