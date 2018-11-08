Genk Beşiktaş maçı Bein Sports’ta! Bein Sports yayın akışı | Bein Sports Haber frekans ayarları

Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gruplarında 4. maçlarına çıkacak olan temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisar maçlarını bugün oynanacak. “Avrupa Ligi hangi kanalda” sorusuna yanıt arayanlar Bein Sports yayın akışı araştırıyor. Avrupa Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmayı canlı yayın ekranlara getiren Bein Sports Genk Beşiktaş maçını da yayınlayacak mı merak ediliyor. Avrupa Ligi maçları geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da Bein Sports'ta yayınlanması bekleniyor. İşte, Bein Sport yayın akışı…
BEİN SPORT YAYIN AKIŞI
01:00 Hedef Madrid
02:00 Juventus – Man.Utd
03:45 Premier League Maç Özetleri
04:45 EFL Championship Maç Özetleri
05:15 CSKA Moskova – Roma
07:00 Valencia – Y.Boys
08:45 Trabzonspor – Bursaspor
10:30 A.Alanyaspor – E.Yeni Malatya
12:15 Hedef Madrid
13:15 LaLiga Haftanın Golleri
13:30 Schalke 04 – Galatasaray (Geniş Özet)
14:00 İtalya’dan Futbol
15:00 Şampiyonlar Sahnesi
17:00 Premier League Maç Özetleri
BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ
Turksat4a
12379Mhz Horizantal(yatay)
DVB—Sembol Oranı 30000
FEC ¾
BEİN SPORTS DİGİTURK'TE KAÇINCI KANALDA?
beIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.
Not: beIN Sports Haber Tivibu ve D-Smart platformlarında bulunmuyor…