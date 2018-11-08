Genk Beşiktaş maçı Bein Sports’ta! Bein Sports yayın akışı | Bein Sports Haber frekans ayarları

Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gruplarında 4. maçlarına çıkacak olan temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisar maçlarını bugün oynanacak. “Avrupa Ligi hangi kanalda” sorusuna yanıt arayanlar Bein Sports yayın akışı araştırıyor. Avrupa Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmayı canlı yayın ekranlara getiren Bein Sports Genk Beşiktaş maçını da yayınlayacak mı merak ediliyor. Avrupa Ligi maçları geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da Bein Sports'ta yayınlanması bekleniyor. İşte, Bein Sport yayın akışı…

BEİN SPORT YAYIN AKIŞI

01:00 Hedef Madrid

02:00 Juventus – Man.Utd

03:45 Premier League Maç Özetleri

04:45 EFL Championship Maç Özetleri

05:15 CSKA Moskova – Roma

07:00 Valencia – Y.Boys

08:45 Trabzonspor – Bursaspor

10:30 A.Alanyaspor – E.Yeni Malatya

12:15 Hedef Madrid

13:15 LaLiga Haftanın Golleri

13:30 Schalke 04 – Galatasaray (Geniş Özet)

14:00 İtalya’dan Futbol

15:00 Şampiyonlar Sahnesi

17:00 Premier League Maç Özetleri

Fener zafer peşinde! Fenerbahçe Anderlecht maçı saat kaçta? Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? İlgili Haberi Oku

BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

Beşiktaş rövanşı almak istiyor! Genk Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Genk karşısında Avrupa Ligi I grubu 4. maçına çıkıyor. İlk maçta rakibine karşı 4-2 yenilen Beşiktaş bu kez Belçika'da oynanacak karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Adriano ve Gökhan Gönül sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamayacağı maçta Şenol Güneş nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacağı merak edilirken bir diğer merak konusu ise Beşiktaş Genk maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İlgili Haberi Oku

BEİN SPORTS DİGİTURK'TE KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.

Not: beIN Sports Haber Tivibu ve D-Smart platformlarında bulunmuyor…