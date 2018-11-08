Fenerbahçe ilk 11’i belli oldu! Fenerbahçe Anderlecht maçı saat kaçta? Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe deplasmanda 2-2 kaldığı Anderlecht karşısında bu kez zafer arıyor. Benzia kadro dışı kaldığı Fenerbahçe Anderlecht maçında Slimani ise ilk 11 forma şansı bekleyecek. Avrupa Ligi’nde zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak isteyen Fenerbahçe bir üst ura lider çıkma şansını devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe, Avrupa’da oynadığı 225 karşılaşmada 82 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 280 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü. Peki, Fenerbahçe Anderlecht maçı saat kaçta hangi kanaldan?

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Anderlecht maçı bu akşam saat 18:50’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayın ile ekranlara gelecek. Fenerbahçe Anderlecht Avrupa Ligi maçının şifreli olup, olmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FENERBAHÇE ANDERLECHT İLK 11

Fenerbahçe: Harun, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Valbuena, Jailson, Eljif, Ayew, Frey, Slimani

Anderlecht: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali

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FENERBAHÇE 226. AVRUPA MAÇINDA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Belçika'nın Anderlecht takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa'da 226. maçına çıkacak. UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Avrupa arenasında 226. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 225 karşılaşmada 82 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 280 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

BENZİA KADRO DIŞI

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht maçının kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerin, Anderlecht maçı öncesinde Ülker Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanda Benzia yer almadı. Benzia'nın, kulübün idari kararıyla maç kadrosuna alınmadığı belirtildi. Cezayirli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray derbisinin ilk yarısının ardından oyundan alınmasına, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.

FENERBAHÇE LİDER ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıktı. Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Andreas Ekberg yönetecek. Daniel Wammark ile Stefan Hallberg ise yardımcı hakem olarak Fenerbahçe Anderlecht mücadelesinde görev yapacak.

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FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli.

Orta Saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson, Benzia, Aatif, Valbuena, Oğuz Kağan, Eljif Elmas.

Forvet: Slimani, Frey, Ayew.