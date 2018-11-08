Fatih Terim’i çileden çıkartan kameraman! ‘Burası Almanya’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Schalke 04 maçının ilk yarısında saha kenarındaki kameramanla yaşadığı tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Schalke 04’e konuk olan sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, yedek kulübesinin sağ tarafında çekim yapan kameramanla tartışma yaşadı.
Kendisinin çekilmesine kızdığı iddia edilen Terim’in, kısa süreli sözlü tartışmanın ardından olay yerinden uzaklaşırken ikinci yarının başında kameramanın yerinin değiştirildiği görüldü.
Öte yandan görüntülerde bir Alman taraftarın “Burası Almanya” diye bağırdığı duyuluyor.