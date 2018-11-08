Erwin Koeman’dan flaş Yassine Benzia açıklaması!

Fenerbahçe’nin Anderlecht’i konuk ettiği karşılaşmadan önce teknik sorumlu Erwin Koeman müsabaka öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koeman oyunu, “Kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu durum iki takım için de geçerli. Gollere ihtiyacımız var. Bu rakibe alan vereceğimiz anlamına da gelmiyor. Disiplinli olmamız gerekiyor” sözleriyle yorumladı

Yassine Benzia’nın idari bir kararla kadro dışı kalması ve genç oyuncuları kulübede yer alması konusunda kendisine yöneltilen soruya ise “Durum bu. Başka oyunculara şans veriyorum. Kendilerini gösterebilirler. Bugün için alınmış bir karar. Pazar bizimle birlikte olabilecek. Kararı veren yönetim değil, Benzia kararını ben verdim” yanıtını verdi. CANLI | Fenerbahçe Anderlecht (18:50) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığı ve sonu olaylarla biten maçın sonrasında ilk sınavına Avrupa'da çıkacak. Cocu'nun görevden alınmasının ardından yardımcı antrenör Koeman ile yola devam eden Kanarya, sahasında 3 puan alarak moral bulmak istiyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da... İlgili Haberi Oku