BJK 3 puan aşkına! Genk Beşiktaş maçı canlı izle! Bein Sports CANLI YAYIN

Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş deplasmanda Belçika’nın Genk takımı ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi I grubunda 3 puanla son sırada yer alan Beşiktaş, ilk maçta 4-2 yenildiği Genk’i bu kez devirerek grupta çıkma şansını devam ettirmek istiyor. Maç sonucunu merakla beklediği karşılaşma için “Beşiktaş Genk canlı izle” aramaları yapıyor. İşte, Genk Beşiktaş canlı yayın bağlantısı ve karşılaşmanın detayları…

GENK BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

GENK BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ GENK ÖNEMLİ ANLAR

Beşiktaş 4-3-3 oynuyor. Sağ içte Dorukhan, sol içte Oğuzhan var. 10. dakikada Beşiktaş’ta Jeremain Lens arka adalesini tuttu. Kendini yere bırakan Hollandalı oyuncu, oyuna devam edemiyor. Beşiktaş’ta erken oyuncu değişikliği… Sakatlanan Jeremain Lens, yerini Mustafa Pektemek’e bıraktı. Gol perdesi 16. dakikada açıldı. Genk’in savunmadan çıkarken yaptığı pas hatasının ardından Mustafa Pektemek’in tek pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Quaresma kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu kaleciye de çarparak ağlarla buluştu. 41. dakikada Sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Samatta’nın kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.

BEŞİKTAŞ GENK İLK 11

Genk: Vukovic, Dewaest, Uronen, Lucumi, Paintsil, Malinovsky, Pozuelo, Heynen, Maehle, Ndongala, Samatta

Beşiktaş: Tolga, Dorukhan, Pepe, Vida, Caner, Necip, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Babel.

GENK BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Luminus Arena'da oynanacak ve saat 20:55'de başlayacak Genk Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

CANLI | Genk Beşiktaş maçı (İşte 11`ler) | UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Genk Beşiktaş maçı ile devam ediyor. İstanbul'da grubun üçüncü maçında rakibine 4-2 yenilen ve grupta son sıraya gerileyen Kartal kazanarak yarışı sürdürmenin peşinde. Maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

AVRUPA LİGİ’NDE 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

BEŞİKTAŞ’TA LENS MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelede dakikalar 10’u gösterdiğinde Beşiktaş’ta Lens, arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı. Hollandalı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Lens’in yerine oyuna dahil olan isim Mustafa Pektemek oldu.

AVRUPA’DA EN FARKLI GALİBİYET GÜNEŞ İLE

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı. Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

KARIUS YEDEK, TOLGA ZENGİN 13 MAÇ SONRA KALEDE

Beşiktaş’ta son haftalarda yediği goller sebebiyle eleştirilen futbolcuların başında gelen kaleci Karius, Genk maçında yedeğe çekildi.

Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiralandıktan sonra ilk kez 2 Eylül’deki Bursaspor deplasmanında kaleye geçen Karius, 8 lig ve 3 Avrupa Ligi maçında forma giymişti. Son haftalarda özel yaşantısına dikkat etmediği ve hatalı goller yemesi sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Alman kaleci, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedeğe çekilerek bir anlamda uyarılmış oldu.

Karius’un yerine ise 26 Ağustos’taki Antalyaspor maçı öncesinde sakatlanan ve o günden bu yana tercih edilmeyen Tolga Zengin, 13 maçlık aradan sonra Belçika deplasmanında kaleye geçen isim oldu.