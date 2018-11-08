MAÇ SONUCU | Genk 1-1 Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Beşiktaş, Belçika temsilcisi Genk’e konuk oldu. Gruptaki üçüncü maçta Genk’e Vodafone Park’ta şok bir skorla 4-2 mağlup olan ve zorlu deplasmanda kazanarak bir üst tura çıkma şansını sürdürmek isteyen Beşiktaş, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve şansını son maçlara taşıdı. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 4’e yükseltti. Genk ise 7 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Kartal’ın golünü 16’da Ricardo Quaresma kaydetti. Genk ise 89’da Berge ile skoru eşitledi ve beraberliği kurtardı.

Beşiktaş’ta Jeremain Lens, 12’de sakatlanarak yerini Mustafa Pektemek’e bıraktı. Kalede Tolga Zengin’e yer veren Şenol Güneş, Dorukhan Toköz ve Necip Uysal’ı da ilk 11’de sahaya sürerek rotasyona gitti. Alışılanın aksine oyunu geride kuran ve daha çok rakibini karşılayan Beşiktaş maçın büyük bir bölümünde güvenli bir görüntü çizdi.

Özellikle 1-0’dan sonra kısa süre içinde iki net pozisyon bulan Kartal, farkı açma şanslarını değerlendiremedi. Son bölümde ev sahibi baskısını ciddi şekilde artırdı ve nihayetinde 89’da skoru Berge şık bir vuruşla eşitledi.

MAÇ SONUCU | Teleset Mobilya Akhisarspor Sevilla 2-3 | UEFA Avrupa Ligi Avrupa'nın dev kulüplerinden Sevilla'yı konuk eden Teleset Mobilya Akhisarspor, güçlü rakibi karşısında muhteşem bir geri dönüş fırsatını kaçırdı. İlk yarısını iki farklı yenik kapattığı maçta Teleset Mobilya Akhisarspor, Sevilla karşısında beraberliği yakalamayı başardı. 10 kişi kalan Sevilla karşısında bir de penaltı atışından yararlanayan Akhisarspor, maçın son anlarında kalesinde gördüğü penaltı ile yıkıldı. İlgili Haberi Oku

Grubun diğer maçında ise Malmö, Sarpsborg’u ağırladı. Taraflar sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı ve iki takımın da puanı 5 oldu. 29 Kasım’da oynanacak beşinci grup maçlarında Malmö, Genk’i konuk edecek; Beşiktaş ise Sarpsborg deplasmanına gidecek.

GENK – BEŞİKTAŞ

STAT: Luminus Arena

HAKEM: Tobias Stieler

SAAT: 20.55

YAYIN: Bein Sports 1

GENK: Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil, Malinovskiy, Uronen, Pozuelo, Heynen, Mahle, Aidoo, Ndongala

TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement

BEŞİKTAŞ: Tolga, Dorukhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Necip, Quaresma, Oğuzhan, Lens, Babel

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Şenol Güneş: `Genk bu sezon oynadığımız en iyi takım` Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e konuk olacağı karşılaşma öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Şenol Güneş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku