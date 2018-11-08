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BJK ilk 11’i belli oldu! Genk Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda?
Uefa Avrupa Ligi

BJK ilk 11’i belli oldu! Genk Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Genk karşısında Avrupa Ligi I grubu 4. maçına çıkıyor. İlk maçta rakibine karşı 4-2 yenilen Beşiktaş bu kez Belçika'da oynanacak karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Adriano ve Gökhan Gönül sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamayacağı maçta Şenol Güneş nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacağı merak edilirken bir diğer merak konusu ise Beşiktaş Genk maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Kasım 2018 16:50

UEFA Avrupa Ligi I grubu mücadeleleri 4. maçlar ile devam ediyor. Vodefone Park’ta oynanan ilk maçta 4-2 yenildiği Belçika ekibi Genk ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş rövanşı almak için kazanmak istiyor. Grupta çıkma şansını devam ettirmek isteyen Beşiktaş Genk karşısında bir kez daha puan kaybederse gruptan çıkma umudu azalacak. Genk grupta 6 puanla lider durumdayken Beşiktaş 3 puanla son sıraya yer alıyor. Peki, Genk Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GENK BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Luminus Arena’da oynanacak ve saat 20:55’de başlayacak Genk Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GENK İLK 11

Genk: Vukovic, Dewaest, Uronen, Lucumi, Paintsil, Malinovsky, Pozuelo, Heynen, Maehle, Ndongala, Samatta

Beşiktaş: Tolga, Dorukhan, Pepe, Vida, Caner, Necip, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Babel.

BEŞİKTAŞ 214. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Belçika'nın Genk takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 214. mücadelesini yapacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 213 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 284 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 304 gol gördü.

Son güncelleme 19:37 | 8 Kasım 2018
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