BJK ilk 11’i belli oldu! Genk Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi I grubu mücadeleleri 4. maçlar ile devam ediyor. Vodefone Park’ta oynanan ilk maçta 4-2 yenildiği Belçika ekibi Genk ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş rövanşı almak için kazanmak istiyor. Grupta çıkma şansını devam ettirmek isteyen Beşiktaş Genk karşısında bir kez daha puan kaybederse gruptan çıkma umudu azalacak. Genk grupta 6 puanla lider durumdayken Beşiktaş 3 puanla son sıraya yer alıyor. Peki, Genk Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GENK BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Luminus Arena’da oynanacak ve saat 20:55’de başlayacak Genk Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GENK İLK 11

Genk: Vukovic, Dewaest, Uronen, Lucumi, Paintsil, Malinovsky, Pozuelo, Heynen, Maehle, Ndongala, Samatta

Beşiktaş: Tolga, Dorukhan, Pepe, Vida, Caner, Necip, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Babel.

BEŞİKTAŞ 214. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Belçika'nın Genk takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 214. mücadelesini yapacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 213 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 284 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 304 gol gördü.