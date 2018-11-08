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‘Balona röveşata atan adam’ yeniden gündemde! Bu kez İspanya’da…
İspanya La Liga

‘Balona röveşata atan adam’ yeniden gündemde! Bu kez İspanya’da…

Türkiye'de 'balona röveşata atan adam' olarak ünlenen Gülbey Türkücü bu kez İspanya'da gündeme oturdu.

8 Kasım 2018 08:12

SKOR DIŞ HABERLER / 2018’in Ocak ayında yaşanan olayda; Ankara’da yolda yürürken önündeki balona röveşata çekmeye çalışan ancak başarısız olan Gülbey Türkücü’nün bu görüntüsü bütün ülkede yankı uyandırmıştı.

Ailesinin uzun zamandır aradığı öğrenilen ve bu video ile bulunan Elbistanlı Gülbey Türkücü, 2 ay tedavi gördükten sonra Elbistanspor ile kısa süreli bir anlaşma yaparak futbolcu olma tecrübesini de tatmıştı.

İspanya’nın ünlü spor gazetesi ‘AS’, Türkücü’nün bu videosunu paylaşırken yıllarca Barcelona forması giyen Javier Mascherano da bu videoya kayıtsız kalamadı.

8 yıl Barcelona forması giydikten sonra bu sezon başında Çin takımlarından Hebei China Fortune’ye transfer olan Arjantinli Mascherano, Gülbey Türkücü’nün videosunu “Nerede, nasıl, ne zaman olursa olsun…” ifadelerini yazarak paylaştı.

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Son güncelleme 13:48 | 8 Kasım 2018
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