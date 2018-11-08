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Anderlecht maçı sonrası Fenerbahçe futbolcularından duygulandıran hareket… Koray Şener’i unutmadılar

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Lig'nde Anderlecht karşısında aldığı galibiyet sonrası sarı-lacivertli futbolcular, Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden Koray Şener'i andı.

8 Kasım 2018 21:18
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçta Anderlecht'i 2-0 mağlup etti. Puanını 7'ye yükselten Fenerbahçe, grupta ikinci sıradaki yerini korurken, sarı-lacivertli futbolculardan maç sonrası duygulandıran bir hareket geldi.
Fenerbahçe futbolcuları, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan derbi maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener'i andı.
Anderlecht maçının ardından 'Koray Şener ∞' forması giyen Fenerbahçe futbolcuları, Koray Şener'in oturduğu tribüne doğru gitti.
Tribünleri selamlamaya giden Fenerbahçe futbolcuları, Koray Şener tezahüratlarına katılırken, Şener’in ailesi de futbolculara eşlik etti.
Fenerbahçe futbolcuları daha sonra Koray Şener'in ailesiyle birlikte stadı turladı.
Koray Şener'in isminin yazılı olduğu forma, Koray Şener'in ailesine verildi.
Son güncelleme 22:03 | 8 Kasım 2018
Anderlecht avrupa ligi Fenerbahçe Koray Şener uefa
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