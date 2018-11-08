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‘Altın ödüllü’ futbol turnuvası
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‘Altın ödüllü’ futbol turnuvası

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Ortaokullar arası Altın Ödüllü Futbol Turnuvası’nın şampiyonu belli oldu.

8 Kasım 2018 16:30

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir’in koordinatörlüğünü yaptığı, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında desteklenen “Çocuk Olarak Haklarımızı Biliyoruz ve Geleceğimize Hazırlık Yapıyoruz” projesi kapsamında altın ödüllü futbol turnuvası düzenlendi. Çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen futbol turnuvasının finali oynandı. İl protokolünün de ilgi gösterdiği final, Kerim Tuncer Ortaokulunun şampiyonluğuyla sonuçlandı. Turnuvada ikinciliği Vali Ali Cevdet Bey Ortaokulu alırken, Vakıfbank Ortaokulu ise üçüncülüğü kaptı.

Birinci olan takıma altın, ikinci ve üçüncüye de hediyeleri İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celal Yeni tarafından takdim edildi.

Son güncelleme 16:30 | 8 Kasım 2018
altın Van
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