Akhisar Sevilla maç özeti! Akhisar Sevilla’yı elinden kaçırdı!

Süper Lig’de kötü günler geçiren Akhisarspor, ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde J Grubu’n daki dördüncü maçında sınavda da puanla tanışamadı. Büyük umutla gidilen karşılaşmada Akhisar Sevilla karşısında 2-2’yi yakalamasına rağmen 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Akhisar Sevilla maçı özetini merak edenler için aşağıda karşılaşmanın özeti ve önemli anları yer alıyor. İşte, Sevilla Akhisar özeti… Sevilla Akhisar maçı özeti yüklendiği andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirisiniz.…

AKHİSAR SEVİLLA ÖZET İZLE

SEVİLLA AKHİSAR ÖZET

Dakika 3: Sevilla takımından Luis Muriel güzel bir pas yapıyor. Topu defansın arkasına atıyor, ancak bu şans boşa çıkıyor.

Dakika 12: Nolito golü bulan oyuncu! Sevilla 1-0 öne geçti.

Dakika 38: Sevilla takımından Sergi Gomez harika bir sezgiyle gelişecek tehlikeli atağı engelliyor.

Dakika 39: Luis Muriel topu kale içerisine doğru tamamlıyor. Sevilla 2-0 öne geçti.

Dakika 52: G O O O O O O O L – Elvis Manu golü bulan oyuncu! Akhisar golü buldu durum 2-1

Dakika 56: PENALTI – Elvis Manu ceza sahasında yerde kalıyor. Sergi Gomez arkadan yaptığı faulle penaltıya sebebiyet verdi. KIRMIZI KART – Sergi Gomez ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı. DİREKTEN DÖNÜYOR- Guray Vural penaltı atışını kullandı ancak top direkten dönüyor.

Dakika 78: Akhisarspor takımından Onur Ayik kafa vuruşuyla golü atıyor.

Dakika 87: Sevilla penaltı atışı ile golü buluyor. Golü atan oyuncu Ever Banega.