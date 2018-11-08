Hadi ipucu sorusu 8 Kasım: Amerikan kültürünün en popüler sporunun adı nedir?

Avrupa kıtasında çok fazla oynanıyor olmasa da Amerika’da yoğun bir seyirci kitlesi bulunan spor dalı bugün 20:30’da yayınalanacak Hadi yarışmasında ipucu sorusu oldu. Hadi ipucu sorusu “Rugby'den doğan ve sahasında 10-20-30 gibi sayıların bulunduğu, Amerikan kültürünün en popüler sporunun adı ne” diye sordu. 8 Kasım Hadi bilgi yarışması 20:30'da başlayacak. İşte, Hadi ipucu…

8 KASIM HADİ İPUCU SORUSU

Hadi bilgi yarışması İnstagram sayfasında yayınladığı ipucuda “Hadi Spor Gecesi’yle 20:30’da Sporsever Hadiciler el kaldırsın, bu ipucu onlar için! Rugby'den doğan ve sahasında 10-20-30 gibi sayıların bulunduğu, Amerikan kültürünün en popüler sporunun adını bilen var mı? ” diye sordu. Peki, Amerikan kültürünün en popüler sporunun adı nedir? İşte, 8 Kasım Hadi ipucu sorusunu cevabı…

AMERİKAN FUTBOLU TARİHİ

Amerikan futbolu (ABD ve Kanada’da futbol, diğer bölgelerde korumalı futbol olarak bilinir) her takımında 11 kişi bulunan ve 2 takımla oynanan bir spordur. Oyundaki amaç, takım hücumdayken topu pasla ya da koşuyla, savunma takımına kaptırmadan, karşı tarafın saha sonuna ulaştırmaktır. Bunu yaparken hücum takımı, topu pas ya da koşu yardımıyla 10 yardalık mesafeden 4 hakkı içinde geçirmelidir. Eğer hücum takımı bu 10 yardayı geçerse, yeni 4 hak kazanır. Ayrıca skor (ya da sayı) kazanmanın 2 ana yolu vardır. Bunlardan birincisi topu pasla ya da koşuyla rakibin saha sonuna taşımak (Touchdown, 6 puan), diğeri ise topa vurarak sayı direklerinin arasından geçirmektir (Field Goal, 3 puan). Maçın sonunda en çok puanı olan taraf, maçı kazanır.

Amerikan futbolu, Amerika’da Ragbi’den esinlenerek ortaya çıkarılmış bir spordur. İlk maç 6 Kasım 1869 tarihinde, Rutgers ve Princeton adlı iki kolej takımı arasında, ragbi-futbol kuralları karışımı kurallar altında oynanmıştır. Ardından, 1880’de “Amerikan Futbolu’nun babası” olarak bilinen Walter Camp tarafından snap, 11 kişilik takımlar ve hak sistemi oyuna eklenmiş; sonrasında ileri pas, tarafsız bölge ve topun şekli gibi konularda değişimlere gidilmiştir.

Amerikan futbolu, Amerika’daki en popüler spor olup; profesyonel futbol ve kolej futbolu oyunun en popüler oynanma seviyeleridir. Oyunun diğer popüler seviyeleri ise lise futbolu ve genç futboludur. Çünkü ABD’de oyunu yıllık yaklaşık olarak 1.1 milyon lise sporcusu ve 70,000 kolej sporcusu oynamaktadır. National Football League ise en popüler Amerikan futbolu ligi olup, dünyanın en yüksek ortalama izleyici sayısına sahipken; ligin şampiyonluk maçı olan Super Bowl, dünyanın en çok izlenen spor etkinliğidir.