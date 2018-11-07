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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde büyük heyecan! İşte gecenin maçları ve toplu sonuçları!
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde büyük heyecan! İşte gecenin maçları ve toplu sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında son bölüme girilirken dördüncü maçların heyecanı salı akşamının ardından çarşamba gecesi de Avrupa'nın dört bir yanında yaşandı. İşte oynanan heyecan dolu sekiz müsabakanın toplu sonuçları!

7 Kasım 2018 22:51

Futbolun zirvesi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecanı 4. maçlarla devam etti. Salı akşamı oynanan A, B, C ve D Grubu maçlarının ardından gözler E, F, G, H Grubu heyecanına çevrildi. TSİ 20.55’te başlayan Valencia – Young Boys ve CSKA Moskoca – Roma karşılaşmalarının ardından 6 müsabaka daha oynanırken Avrupa’nın dört bir yanında futbol şöleni yaşandı. E Grubu’nda Bayern Münih, AEK’yı konuk ederken Benfica ise Ajax’ı ağırladı. F Grubu’nda ise Hoffenheim, Lyon’a gitti. Manchester City’nin konuğu ise Shakhtar Donetsk’ti…

G Grubu’nda CSKA Moskova, Roma’yı 20.55’te başlayan karşılaşmada ağırladı, Roma 2-1 kazandı. Grubun diğer maçında ise Real Madrid, Viktoria Plzen’e konuk oldu. Son grup H Grubu’na göz çevirdiğimizde ise Valencia, 20.55’te Young Boys’u konuk ederken sahadan 3-1 galip ayrıldı, gecenin merakla beklenen müsabakasında ise Juventus ile Manchester United İtalya’da buluştu. İşte sonuçlar ve goller!

E GRUBU

Bayern Münih 2-0 AEK

GOL: Lewandowski (pen. 31 ve 71)

Benfica 1-1 Ajax

GOL: Jonas (29) / Tadic (61)

F GRUBU

Olympique Lyon 2-2 Hoffenheim

GOL: Fekir (19), Ndombele (28) / Kramaric (65), Kaderabek (90+2)

Manchester City 6-0 Shakhtar Donetsk

GOLLER: Silva (13), Jesus (pen. 25, pen. 72 ve 90+2), Sterling (48), Mahrez (84)

G GRUBU

CSKA Moskova 1-2 AS Roma

GOLLER: Sigurdsson (51) / Manolas (4), Pellegrini (59)

Viktoria Plzen 0-5 Real Madrid

GOLLER: Benzema (20 ve 37), Casemiro (23), Bale (40), Kroos (67)

H GRUBU

Valencia 3-1 Young Boys

GOLLER: Mina (14 ve 42), Soler (56) / Assale (37)

Juventus 1-2 Manchester United

GOL: Cristiano Ronaldo (65) / Mata (86), Pogba (90)

07 Kasım 2018 CANLI | Juventus Manchester United maçı (İşte 11`ler) | UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Juventus Manchester United maçı ile devam ediyor. Dünyanın gözünü çevirdiği heyecan dolu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 01:01 | 8 Kasım 2018
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