UEFA Şampiyonlar Ligi’nde büyük heyecan! İşte gecenin maçları ve toplu sonuçları!

Futbolun zirvesi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecanı 4. maçlarla devam etti. Salı akşamı oynanan A, B, C ve D Grubu maçlarının ardından gözler E, F, G, H Grubu heyecanına çevrildi. TSİ 20.55’te başlayan Valencia – Young Boys ve CSKA Moskoca – Roma karşılaşmalarının ardından 6 müsabaka daha oynanırken Avrupa’nın dört bir yanında futbol şöleni yaşandı. E Grubu’nda Bayern Münih, AEK’yı konuk ederken Benfica ise Ajax’ı ağırladı. F Grubu’nda ise Hoffenheim, Lyon’a gitti. Manchester City’nin konuğu ise Shakhtar Donetsk’ti…
G Grubu’nda CSKA Moskova, Roma’yı 20.55’te başlayan karşılaşmada ağırladı, Roma 2-1 kazandı. Grubun diğer maçında ise Real Madrid, Viktoria Plzen’e konuk oldu. Son grup H Grubu’na göz çevirdiğimizde ise Valencia, 20.55’te Young Boys’u konuk ederken sahadan 3-1 galip ayrıldı, gecenin merakla beklenen müsabakasında ise Juventus ile Manchester United İtalya’da buluştu. İşte sonuçlar ve goller!
E GRUBU
Bayern Münih 2-0 AEK
GOL: Lewandowski (pen. 31 ve 71)
Benfica 1-1 Ajax
GOL: Jonas (29) / Tadic (61)
F GRUBU
Olympique Lyon 2-2 Hoffenheim
GOL: Fekir (19), Ndombele (28) / Kramaric (65), Kaderabek (90+2)
Manchester City 6-0 Shakhtar Donetsk
GOLLER: Silva (13), Jesus (pen. 25, pen. 72 ve 90+2), Sterling (48), Mahrez (84)
G GRUBU
CSKA Moskova 1-2 AS Roma
GOLLER: Sigurdsson (51) / Manolas (4), Pellegrini (59)
Viktoria Plzen 0-5 Real Madrid
GOLLER: Benzema (20 ve 37), Casemiro (23), Bale (40), Kroos (67)
H GRUBU
Valencia 3-1 Young Boys
GOLLER: Mina (14 ve 42), Soler (56) / Assale (37)
Juventus 1-2 Manchester United
GOL: Cristiano Ronaldo (65) / Mata (86), Pogba (90)