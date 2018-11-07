Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür müjdesi

Trabzonspor kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Bursaspor ile oynanan maçın devre arasında Abdülkadir'in sol kasık ağrısı (Adductor kas grubu) şikayetinde bulunduğunu belirten Bozdoğan, “Maçın 73. dakikasında oyuncumuzun ağrılarının artması ve oynayamayacağını belirtmesi üzerine kendisini riske etmeyerek oyundan aldık. Koruma amaçlı dinlendirdiğimiz Abdülkadir Ömür'ün çekilen MR sonuçları sonrası gerekli tedavisini gerçekleştirip önce salonda, ardından da bugünden itibaren kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara başlattık” ifadelerini kullandı.