Spor fabrikası sayesinde uyuşturucu ve suç azaldı

84 bin nüfuslu Bursa'nın Gürsu ilçesinde örnek bir proje hayata geçirildi. 17 bin öğrenciden 9 bin 800’ün lisanlı spor yaptığı Gürsu’da son 3 yılda uyuşturucu madde kullanımı ve suça karışma oranı ise yüzde 74 oranında düştü. İçede 20 bin vatandaş düzenli spor yapıyor.

Bu örnek başarının mimarı ise 4 yılda 20 yakın spor tesisini ilçeye kazandıran Gürsu Belediyesi. Başta çok sayıda farklı spor branşına ev sahipliği yapan Türkiye'nin en modern sporcu fabrikası ile Adrenalin Park olmak üzere her mahalleye bir spor sahası, yüzme havuzları, kamp, yürüyüş alanları, bisiklet güzergâhları oluşturan Gürsu Belediyesi'nin spor hamlesi kısa sürede meyvelerini verdi. İlçede kayıtlı 17 bin öğrencinin 9 bin 800'ü lisanslı spor yapıyor. Yine nüfusu 84 bin olan ilçede 20 bin insan düzenli spor yapıyor. Bu başarı sadece bu yıl Gürsu'ya yerel, ulusal ve uluslararası tan 514 madalya getirdi. Uyuşturucu madde ve suça karışma oranı yüzde 74 düştü

Özellikle gençlerin ve çocukların spor yapmaların en büyük ödülü ise bugün Türkiye'nin önemli toplumsal meselelerinden biri olan uyuşturucu kullanımı ve çocukların gençlerin suça karışma oranındaki ciddi düşüş. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, resmi kayıtlara göre daha 3 yılda çocuk ve gençler uyuşturucu madde kullanımı ile suça karışma oranının yüzde 74 oranında düştüğünü açıkladı. Başkan Mustafa Işık, heyecan ve mutluluk verici gelişmelerden birisinin ise belediye desteğiyle tedavi edilen gençlerin sporla tanışmasıyla temiz kalma oranın yüzde 100'lere yaklaştığına dikkat çekti.

7'den 77'ye spor şehri sağlıklı Gürsu hedefleri doğrultusunda geldikleri noktanın kendilerinin en büyük yatırımı olduğunu kaydeden Mustafa Işık, “9 bin 800 kayıtlı lisanslı çocuk ve gençlerimizin yanı sıra ilçemizde spor tesislerimiz de düzenli spor yapan vatandaşlarımızın sayısı 20 bini geçti. Doğa ve spor alışkanlıkları kapsamında doğa yürüyüşleri ve bisiklet kullanımı girişimlerimiz de karşılık bulmaya başladı. Artık yürüyüşe çıkan ve bisiklet kullanan vatandaşlarımıza her gün yenileri ekleniyor” dedi.