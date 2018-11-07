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Kayserispor’dan flaş Jean Armel Kana Biyik kararı!
Kayserispor

Kayserispor’dan flaş Jean Armel Kana Biyik kararı!

Spor Toto Süper Lig'de 12 puanla 12. sırada yer alan Kayserispor'da stoper Jean Armel Kana Biyik'in disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

7 Kasım 2018 18:53

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da forma giyen savunmacı Jean Armel Kana Biyik, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Kayserispor’un resmi internet sitesinden “Oyuncumuz Jean Armel Kana Biyik hakkında” başlığı ile yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kamuoyu Bilgilendirme

Futbol A Takımı profesyonel oyuncularımızdan Jean Armel Kana Biyik antrenmanlarda, müsabakalarda ve Teknik Heyetimizin belirlediği takım organizasyonlarında gösterdiği disiplinsiz davranışlar sebebiyle Teknik Heyetimizin raporu doğrultusunda, Yönetim Kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılmıştır.

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Son güncelleme 12:57 | 12 Kasım 2018
Jean Armel Kana-Biyik kayserispor spor toto süper lig
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