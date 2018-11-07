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Fenerbahçe yönetiminden Benzia kararı! Kadroda yok…
Fenerbahçe

Fenerbahçe yönetiminden Benzia kararı! Kadroda yok…

Son dakika... Galatasaray derbisinde oyundan alındığı için teknik ekibi hedef alan paylaşımlar yapan Yassine Benzia, Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kadrosuna alınmadı

7 Kasım 2018 17:49

UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de yıldız futbolcu Yassine Benzia’nın idari kararla kadroya alınmadığı açıklandı.

beIN Sports’un son dakika bilgisine göre; Cezayirli futbolcu yarın oynanacak Anderlecht maçında sahada olamayacak.

Yıldız futbolcu Galatasaray derbisinde oyundan alındığı için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teknik heyete tepkisini dile getirmiş ardından özür dileyen bir açıklama yapmıştı.

Yassine Benzia sosyal medyadan gösterdiği tepkide “Hep ben. Futboldan bir şey anlamıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Sarı lacivertli kulüpte daha önce Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı bırakılmıştı.

03 Kasım 2018 Yassine Benzia`dan özür mesajı! 2-2 biten olaylı Galatasaray derbisinde devre arasında oyundan alınan Yassine Benzia, maç sonunda yaptığı paylaşım nedeniyle özür diledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:57 | 12 Kasım 2018
Fenerbahçe Yassine Benzia
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