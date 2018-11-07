Fatih Terim ve Mustafa Cengiz’e bir kez daha PFDK şoku!

Olaylı Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. TFF, dün açıklanan PFDK sevklerinin ardından yaptıkları sert açıklamalar nedeniyle, Galatsaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim’in bir kez daha PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı. TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Hukuk Müşavirliği’nce 07.11.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ’in 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu röportajındaki “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM’in 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

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