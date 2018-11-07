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Beşiktaş’ın Genk kadrosu belli oldu… Üç yıldız yok
Uefa Avrupa Ligi

Beşiktaş’ın Genk kadrosu belli oldu… Üç yıldız yok

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu açıklandı. Üç yıldız Belçika'ya götürülmedi.

7 Kasım 2018 12:39

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş’ın Genk ile Luminus Arena'da oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Adriano kadroda yer almadı.

06 Kasım 2018 Beşiktaş`dan başarısız savunma Başakşehir karşısında alınan mağlubiyete karşın oynanan futbol, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yanı sıra yönetimi de memnun ederken, Güneş'i düşündüren diğer konu savunma. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ın Genk maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek

Son güncelleme 12:57 | 12 Kasım 2018
avrupa ligi beşiktaş Genk uefa
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