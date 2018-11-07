Beşiktaş’ın Genk kadrosu belli oldu… Üç yıldız yok

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş’ın Genk ile Luminus Arena'da oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Adriano kadroda yer almadı.

Beşiktaş`dan başarısız savunma Başakşehir karşısında alınan mağlubiyete karşın oynanan futbol, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yanı sıra yönetimi de memnun ederken, Güneş'i düşündüren diğer konu savunma. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ın Genk maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek