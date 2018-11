Şenol Güneş: ‘Genk bu sezon oynadığımız en iyi takım’

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Beşiktaş, Belçika temsilcisi Genk’e konuk olacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolculardan Lens açıklamalarda bulundu. İlk maçta alınan skoru telafi etmek istediklerini belirten Lens “Genk ile oynadığımız ilk maçta iyi mücadele edemedik. Umarım bu maçta iyi bir performans göstererek bunu telafi ederiz. Sonuçları evimizde ya da deplasmanda oynamaya bağlamıyorum” diye konuştu.

Şenol Güneş’in açıklamaları ise şu şekilde:

“Oyun tarzı olarak özelliklerini biz de biliyoruz, çok maçlarını izledik ve analizlerini yaptık. Sahadaki gidişata göre skorlar değişiyor. Gol yediğimiz ana kadar pozisyonları olmayan bir maçtı. Rakibin hızlı çıkışı bize ilk golü yedirdi. Doğaçlama da olsa hırslı oynamamız skoru çevirmeye yetmedi. Rakip tüm alanları iyi kullanıyor, her an dinamikler. Onların oyun disiplinlerini bozamadık, goller ve gol sonrası daha moralli ve coşkulu olmaları onları daha iyi hale getirdi, tam tersini yapmak istiyoruz. Güç dengesi bakımından artılar eksikler var ama golden sonra oyun terse dönmüştü. Umarım bu maçta bu defa bizim için terse döner oyun. Ufak tefek sakatlığı olanların durumlarını bugün idmanda göreceğiz. İlk maçta olup burada oynamayan olabilir. Önemli olan oynayanların takım bütünlüğü içinde verimli olması. Yarın güzel bir maç bekliyorum, rakibimiz de iyi futbol oynamayı düşünüyor. Bizim için beklenmeyen kayıplar oldu hem ligimizde hem UEFA’da. Kazanabileceğimiz maçlarda da kayıplar yaşadık. Göztepe, Antalya ve Başakşehir maçları ne olursa olsun kaybedilmemeliydi. Berabere kalınanlarda da çok fazla pozisyona girip çok gol kaçırdık.”

‘Genk avantajlı durumda’

"Genk sezon başından bu yana oynadığımız en iyi takım. Yarınki maç bizim için ilk maçtaki oyun tarzından kaynaklanan kaybımızın telafisi olacaktır. Buradan alınacak sonuç grupta her şeyi lehimize çevirebilir. Şu an Genk avantajlı durumda. Genk'in iyi takım olduğunu biliyorduk ama ilk maçta biz kendimize sürpriz yaptık ve ilk golden sonra oyundan düştük. Genk de bunu değerlendirdi. Bu sezon karşılaştığımız en iyi takımdı, oyun olarak baktığımızda sürpriz değil. Hem hücumda hem savunmada eksik gidiyoruz. Yediğimiz ve attığımız gol sayılarına bakarsak. Mustafa bu sezon gitmeye çok yakındı, çok takım da istedi ama o arzu etmedi. Sayısal fazlalığımız vardı, oyuncuya sıra gelmediği zaman demoralize olur. Mustafa'nın şu an öyle bir durumu yok. Çalışkanlığının karşılığında üretken olması lazım. Love da aynı şekilde çalışıyor ama üretemediği zaman tartışılıyor."