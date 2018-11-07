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Schalke 04-Galatasaray maçı Alman basınında: ‘Gol galası’
Şampiyonlar Ligi

Schalke 04-Galatasaray maçı Alman basınında: ‘Gol galası’

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 yenen Schalke 04, Alman basını tarafından övgülerle karşılaştı.

7 Kasım 2018 14:13

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Galatasaray’ın deplasmanda Schalke 04’e 2-0 mağlup olduğu karşılaşma, Alman basınında geniş yer aldı.

Bild gazetesinin, “Schalke için bir gol galasıydı.” başlığıyla verdiği haberde, Schalke 04’ün sarı-kırmızılı ekibi mağlup ederek bir üst tura çıkmak için yolunu açtığı ifade edildi.

Alman ekibinin ligdeki 10 maçında sadece sadece 8 gol attığı hatırlatılarak, “Bir maçta iki gol. Schalke için bir gol galasıydı.” değerlendirilmesinde bulunuldu.

Haberde, Schalke 04’ün 28 Kasım’da Porto ile grup liderliği için mücadele edeceği kaydedildi.

Süddeutsche Zeitung gazetesi, “Schalke, Galatasaray’a karşı kendisini ödüllendirdi.” başlığını kullanarak, mavi-beyazlıların iyi bir performans göstererek maçı 2-0 kazandığını aktardı.

Schalke 04’ün bir üst tura çıkmak için grupta büyük bir adım attığına işaret edilen haberde, Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi’nde henüz mağlubiyeti olmadığı hatırlatıldı.

Ruhrnachrichten gazetesinin, “Schalke’nin bu sezon gösterdiği en iyi performans.” başlığıyla duyurduğu haberde ise, Alman takımının Galatasaray’ı yenerek bir üst tur için kapıyı açtığı vurgulandı.

ARD televizyonu da, “Schalke, Galatasaray’a karşı uyuşukluğu attı.” başlığını kullanarak, Alman ekibin iyi bir performans sergilediğini ve hücumda canlanma gösterdiğini belirtti.

07 Kasım 2018 Schalke 04-Galatasaray maçı sosyal medyaya damga vurdu Galatasaray'ın Schalke 04 ile deplasmanda oynadığı karşılaşma sosyal medyada geniş yankı buldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:13 | 7 Kasım 2018
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