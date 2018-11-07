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Saffet Sancaklı Türkiye Futbol Federasyonu ve Yıldırım Demirören’i hedef aldı! ‘Kayyum atansın’
Futbol

Saffet Sancaklı Türkiye Futbol Federasyonu ve Yıldırım Demirören’i hedef aldı! ‘Kayyum atansın’

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü komisyonda konuşan MHP Milletvekili Saffet Sancaklı,Türkiye Futbol Federasyonu'na kayyum atanması önerisinde bulundu.

7 Kasım 2018 14:04

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında flaş bir öneri sundu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesi görüşülerek kabul edildiği komisyonda söz alan eski futbolcu MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören’i sert bir dille eleştirdi. MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, takımların borç batağı içinde olduğunu belirterek, 4 büyükler dahil hiçbir kulübün borçların faizlerini dahi ödemesinin mümkün olmadığını ve Türkiye Futbol Federasyonu’na kayyum atanması önerisinde bulundu.

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MHP Milletvekili Saffet Sancaklı yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Futbol Federasyonu Başkanı hiçbir stada gidemiyor, hiçbir kulüp başkanı rakip takımın deplasmanına gidemiyor, her yerde tepki var her yerde olaylar var. Neymiş? Seçilmiş. Yok, arkadaşlar, seçildiyse seçildi, bıraksın gitsin. Burası Meclis. Nasıl ki belediyelere kayyum atayabiliyorsak, yapamayanlara el çektirebiliyorsak bu Türkiye Futbol Federasyonu ve sporla ilgili genel konuşuyorum el çektirelim.”

Son güncelleme 14:11 | 7 Kasım 2018
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