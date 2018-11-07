Mehmet Demirkol: ‘Fatih Terim’in sözleri ihbardır, araştırılması gerekir’

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Schalke 04’e 2-0 yenildiği karşılaşmayı değerlendiren Mehmet Demirkol, sarı-kırmızılı takımın hücum hattını eleştirdi.

Galatasaray’da net santrafor olmadığını belirten Mehmet Demirkol, beIN Sports’ta yayınlanan ‘beIN Manşet’ programında yaptığı yorumda “Galatasaray’ın ciddi bir santrfor eksiği var. Drogba, Burak vardı forvette dedik ama onları geçtim şu anda Kayseri’deki Umut Bulut olsa bile olur. Galatasaray’ın devre arasında en az 2 oyuncuya ihtiyacı var. Umut Bulut şu anda Galatasaray’da oynar. Kovarak yolladığın oyuncu, şu anda Galatasaray’da 11 oyuncusu olarak oynar” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın Feghouli’yi bu şartlarda takımda tutmaması gerektiğini söyleyen Mehmet Demirkol “Oyuncu almak lazım ama önce de oyuncu boşaltmak lazım. Feghouli bu maçta da kullanılamayacaksa, hele de o kontratla tutulmasının anlamı yok” dedi.

“TERİM’İN SÖZLERİ İHBARDIR, ARAŞTIRILMASI GEREKİR”

“Hoca (Fatih Terim ), ben federasyon başkanını da, kurulları da, MHK’yı çok iyi bilirim, herkesten daha iyi tanırım, neyi, ne zaman, nasıl yaptıklarını da bilirim diyor. Neden diyor bunu mesela? Herkesten daha farklı nasıl tanıyor? Beraber çalıştıkları için mi? O zaman bu bir ihbar olur ya. Bunun soruşturulması gerekir. Bu ne demek? MHK, biri iyi giderken onun önünü kesebilir bilinçli olarak diyor. Milli Takım Teknik Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü böyle bir ihbarda bulunuyorsa bunun araştırılması gerekir. Neredeyse ben şahit oldum diyor. O anlaşılır. Herkesten daha iyi tanırım diyor. Ben başka bir anlam çıkartamıyorum. Bu ihbardır ve araştırılması gerekir.

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