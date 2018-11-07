MAÇ SONUCU | Porto 4-1 Lokomotiv Moskova | UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimizin de yer aldığı D Grubu’nun diğer maçında Porto, grupta puansız olarak son sırada yer alan Lokomotiv Moskova’yı konuk etti. Portekiz devi rakibini karşılaşmadan 4-1’lik skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürürken gruptan çıkmayı da büyük ölçüde garantiledi. Puanını 10’a yükselten Porto, kalan iki maçta alacağı bir puan ile adını son 16 takım arasına yazdıracak.

Porto’ya galibiyeti getiren golleri 2’de Hector Herrera, 42’de Moussa Marega, 67’de Jesus Corona ve 90’da Otavio kaydetti. Puansız Rus ekibinin tek golü ise 59’da Jefferson Farfan’dan geldi. Gruptaki beşinci maçlarda 28 Kasım’da Lokomotiv Moskova, Galatasaray’ı konuk edecek. Porto ise Schalke 04’ü ağırlayacak.

Gecenin maçları:

A GRUBU:

Monaco 0-4 Club Brugge

Atletico Madrid 2-0 B. Dortmund

B GRUBU:

Inter 1-1 Barcelona

Tottenham 2-1 PSV Eindhoven

C GRUBU:

Kızılyıldız 2-0 Liverpool

Napoli 1-1 Paris Saint-Germain

D GRUBU:

Schalke 04 2-0 Galatasaray

Porto 4-1 Lokomotiv Moskova

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