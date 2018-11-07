MAÇ SONUCU | CSKA Moskova 1-2 AS Roma | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu’nda CSKA Moskova, AS Roma’yı konuk etti. Hakem Cüneyt Çakır’ın görev yaptığı zorlu müsabakada gülen taraf 2-1’lik skorla, milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma oldu. Cengiz Ünder, 70’te Justin Kluivert’ın yerine oyuna dahil olurken İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri, Manolas (4) ve Pellegrini (59) kaydetti. CSKA Moskova’nın tek golü ise 51’de Sigurdsson’dan geldi. Ev sahibinde Magnusson, 30 ve 56’da gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Roma puanını 9’a yükseltti, CSKA Moskova ise 4 puanda kaldı. Gruptaki beşinci maçlarda CSKA Moskova, Viktoria Plzen’i; Roma ise Real Madrid’i konuk edecek. Gecenin TSİ 20.55’te başlayan diğer karşılaşmasında ise H Grubu’nda Valencia, Young Boys’u konuk etti. Valencia sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. İspanyol ekibi puanını 5’e yükseltti. Young Boys ise 1 puanda kaldı. Valencia’da golleri Mina (14 ve 42) ve Soler (56) kaydederken, İsviçre ekibinde tek gol Assale’den (37) geldi. Beşinci maçlarda Valencia, Juventus’a; Young Boys ise Manchester United’a konuk olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi`nde heyecan sürüyor! İşte gecenin maçları ve canlı sonuçları! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında son bölüme girilirken dördüncü maçların heyecanı salı akşamının ardından çarşamba gecesi de Avrupa'nın dört bir yanında yaşanıyor. Oynanan heyecan dolu sekiz müsabakanın canlı sonuçları SKOR'da... İlgili Haberi Oku