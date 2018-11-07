MAÇ ÖZETİ: Schalke 04 Galatasaray özet! Cimbom Almanya’da aradığını bulamadı!

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 4. maçlar Schalke 04 Galatasaray maçı ile devam etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birçok eksikle gittiği Alman temsilcisi Schalke 04 karşısında 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya istekli başlayan fakat ilk dakikalarda yediği gol ile oyun düzeni bozulan Galatasaray Schalke’ye yenilerek yer aldığı D grubunda üç sıradaki yerini devam ettirdi. Karşılaşmayı izleyemeyen ise karşılamanın ardından Galatasaray Schalke özeti aramaya başladı. İşte, Galatasaray Schalke 04 özeti… Schalke Galatasaray maçı özeti yüklendiği andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SCHALKE 04 GALATASARAY ÖZET İZLE

GALATASARAY SCHALKE ÖZETİ VE ÖNEMLİ ANLARI

DAKİKA 4: Suat’ın savunma arkasına doğru attığı topa Burgstaller hareketlendi ama Muslera kalesini terk etti. Dar açıda ceza sahası çizgisi üzerinde topu kontrol edemeyince Burgstaller tekrar araya girdi ve dar açıdan boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

DAKİKA 16: SON ANDA NÜBEL! Ani gelişen Galatasaray atağında Belhanda’nın ara pasında Onyekuru savunma arkasına sarktı ama kalesini zamanında terk eden Nübel, ceza sahası yayı içinde kayarak yaptığı hamleyle tehlikeyi önledi.

DAKİKA 220: SCHALKE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI: Sağ kanatta topla buluşan Embolo’nun yerden içeri çevirdiği top, ön direkteki Serdar’dan sekip altıpas çizgisinin hemen gerisindeki Harit’in önüne düştü. Onun müsait durumda yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

DAKİKA 28: KARŞI KARŞIYA KAÇTI! Ani gelişen Galatasaray atağında Belhanda’nın pasında savunma arkasına sarkan Rodrigues, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.

DAKİKA 37: DİREKTEN DÖNDÜ: Organize gelişen Schalke atağında sağ kanattan Caligiuri’nin dışarı doğru çevirdiği topa Rudy ceza sahası yayının hemen gerisinden bekletmeden vuruşunu yaptı ama top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

DAKİKA 38: BU KEZ MUSLERA! Yine sağ kanattan gelişen Schalke atağında Burgstaller, yerden ceza sahası içindeki Uth’a çevirdi topu ama onun vuruşunda Muslera köşeye iyi uzanarak gole izin vermedi.

DAKİKA 57: GOL! Sol kanatta Ömer’in kaybettiği top sonrasında gelişen Schalke atağında Caligiuri, sağdan son çizgiye doğru inen Burgstaller’i gördü. O da yerden ceza sahası içinde uygun durumdaki Uth’a aktardı pasını. Müsait durumda vuruşunu yapan Uth, farkı ikiye çıkardı.

DAKİKA 66: Emboli, savunmanın arkasına hareketlenen Caligiuri’yi düşündü ama pasın şiddetini ayarlayamayınca top Muslera’da kaldı.

DAKİKA 73: Ani gelişen Schalke atağı yine sağ kanattan gelişti. Burgstaller’in pasında topla buluşan Rudy, bekletmeden ceza sahası içindeki Embolo’yu düşündü ama top Muslera’da kaldı.

DAKİKA 88: Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Nastasic’in kafa vuruşundan seken topa altıpas içinde Embolo yükselip kafayı vurdu ama Muslera dikkatli…

GALATASARAY TARAFTARI GELSENKİRCHEN'İ YAKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nda dördüncü maçında Schalke 04’e konuk olacak olan Galatasaray’da müsabakayı Veltins Arena’da kendilerine ayrılan bölümde izleyecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde toplanma yerinde bir araya geldi.

Türkiye’den ve Avrupa’nın dört bir yanından Galatasaray’ı desteklemek için buluşan taraftarlar, tezahüratlarla sokakları inletirken, meşalelerle adeta Gelsenkirchen’i yangın yerine çevirdi. Taraftarlar o anları ölümsüzleştirirken görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

PORTO LOKOMOTİV MOSKOVA’YI YENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimizin de yer aldığı D Grubu'nun diğer maçında Porto, grupta puansız olarak son sırada yer alan Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Portekiz devi rakibini karşılaşmadan 3-1'lik skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürürken gruptan çıkmayı da büyük ölçüde garantiledi. Puanını 10'a yükselten Porto, kalan iki maçta alacağı bir puan ile adını son 16 takım arasına yazdıracak. Porto'ya galibiyeti getiren golleri 2'de Hector Herrera, 42'de Moussa Marega ve 67'de Jesus Corona kaydetti. Puansız Rus ekibinin tek golü ise 59'da Jefferson Farfan'dan geldi. Gruptaki beşinci maçlarda 28 Kasım'da Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ı konuk edecek. Porto ise Schalke 04'ü ağırlayacak.

Galatasaray grupta kaçıncı? Şampiyonlar Ligi D grubu puan durumu Galatasaray, Schalke 04 ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi D grubu üçüncü maçında sahadan puansız ayrıldı. Galatasaray Schalke karşısında yenilmesine rağmen gruptan yükselme şansı devam ediyor. Peki, Galatasaray grupta puanı kaç? İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda puan durumu... İlgili Haberi Oku

SCHALKE GALATASARAY İLK 11

Schalke 04: Nübel, Nastasic, Uth, Rudy, Stambouli, Caligiuri, Burgstaller, Harit, Sane, Schöpf, Embolo

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Linnes, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Onyekuru