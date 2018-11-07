MAÇ SONUCU | Juventus 1-2 Manchester United | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde H Grubu’nun merakla beklenen karşılaşmasında Juventus, Manchester United’ı konuk etti. Grubun üçüncü maçında deplasmanda Kırmızı Şeytanlar’ı 1-0’lık skorla mağlup etmeyi başaran Juve, evinde de galibiyeti elde etmek istedi. 65’te Ronaldo ile öne geçen ev sahibi; 86’da Mata ve 90’da Alex Sandro’nun karambolde kendi kalesine attığı gollere engel olamadı sahadan şok bir sonuçla 2-1 mağlup ayrıldı. İlk maçta forma giyen Cristiano Ronaldo, eski takımına karşı yine sahadaki yerini alırken Juventus’tan Manchester United’a transfer olan Paul Pogba ise eski takımına karşı ilk kez sahaya çıktı ve Juventus taraftarıyla bir araya geldi.

Juve bu sezon resmi maçlarda ilk kez yenildi. Juventus dört maç sonunda 9 puanda kalırken, United 7 puana yükseldi ve ikinci sıraya oturdu. Gruptaki beşinci maçlarda Juventus, Valencia’yı; Manchester United ise Young Boys’u konuk edecek.

Dk. 90+4: Maç sona erdi! Dev maçta Manchester United dört dakikada bulduğu iki golle 1-0’dan döndü, United maçı 2-1 kazandı!

GOL! Dk. 90: United geri döndü! Serbest vuruşta yaşanan karambolde topa dokunmayı başaran Pogba takımını öne geçirmeyi başardı: 2-1. United müthiş bir geri dönüşe imza attı. UEFA daha sonra golü Sandro (kk) şeklinde düzeltti.

GOL! Dk. 86: Juan Mata frikikten muhteşem bir gol kaydetti ve United eşitliği sağladı: 1-1. Martial’in getirdiği topta, Pogba, ceza sahasının hemen dışında yerde kaldı. Mata frikikte topun başına geldi ve süper bir plase vuruşla Szczesny’yi avlamayı başardı.

Dk. 79: Rashford, uzaktan şansını denedi, top direğin dibinden dışarı gitti.

Dk. 74: Juve Cuadrado ile gole yaklaştı. Cuadrado hızlı hücumda topu ceza sahasına kadar taşıdı, Ronaldo’yu buldu, Ronaldo, uygun pozisyondaki Cuadrado’ya geri verdi. Altı pas civarından Kolombiyalı topu üstten dışarı gönderdi.

GOL! Dk. 65: Juventus, Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti! Bonucci’nin uzun pasında savunma arkasına hareketlenen Ronaldo, top yere inmeden müthiş bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi: 1-0.

Dk. 60: Bu bölümde Manchester United oyuna ağırlığını koydu ve atak devamlılığı yakaladı. Ancak Juventus, savunmadaki güvenli görüntüsüyle atakları savuşturmayı başardı.

Dk. 50: Juventus bir kez daha direğe takıldı. Dybala, çok güzel döndü, ceza sahası dışından güzel bir plase vuruş yaptı. Top üst direkten auta gitti.

Dk. 49: Manchester United organize geldi. Güzel paslaşmalar sonucunda ceza sahasına sol çaprazdan giren Martial’in uzak direğe plase vuruşu az farkla auta gitti.

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

Dk. 45+1: İlk yarı sona erdi.

Dk. 35: Ronaldo çevirdi, Khedira ceza sahası içinde net pozisyonda direğe takıldı.

Dk. 25: Geride kalan dakikalarda Juventus oyunun hakimi olarak gözükse de iki takım da net gol pozisyonları bulamadı ancak Juventus kayda değer gol fırsatlarına zaman zaman oldukça yaklaştı.

Dk. 1: Maç başladı!

JUVENTUS – MANCHESTER UNITED

Stat: Allianz

Hakem: Ovidiu Hategan

Juventus: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Bentancur, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo

Manchester United: De Gea, Young, Lindelöf, Smalling, Shaw, Matic, Herrera, Pogba, Lingard, Alexis Sanchez, Martial

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