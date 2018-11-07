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Juventus Manchester United canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde erken final gibi maç!
Şampiyonlar Ligi

Juventus Manchester United canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde erken final gibi maç!

Juventus sahasında Manchester United'i ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi H grubunda yer alan iki takımın maçında gözler eski takımına karşı mücadele edecek verecek olan Cristiano Ronaldo'da olacak. Juventus Manchester United maçı canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

7 Kasım 2018 21:16

Şampiyonlar Ligi H grubu 4. maçta Juventus, Manchester United’ı konuk edecek. Devler ligine iddialı başlayan ve kupayı kazanmak isteyen iki takımın mücadelesine sahne olacak maç öncesi liderliği elinde bulunduran Juventus ilk maçta olduğu gibi bir kez daha Manchester United’i devirmek istiyor. Maça dair merak konusu ise Manchester United Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, karşılaşmaların detayları ve Juventus Manchester United canlı izle bağlantısı…

JUVENTUS MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

JUVENTUS MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Juventus Manchester United maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam sürecek. H Grubu 4. hafta kapsamında Bu akşam TSİ 23.00'de oynanacak maçı Bein Sports canlı yayınlayacak

Son güncelleme 21:16 | 7 Kasım 2018

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