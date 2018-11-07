Galatasaray’dan bir olay paylaşım daha: ‘Yolu doğru olanın yükü ağır olur!’

Galatasaray camiasında olaylı derbinin yankıları sürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim ve Başkan Mustafa Cengiz’in bir kez daha PFDK’ya sevk edilmesinin ardından kulübün resmi sosyal medya hesaplarından kulüpte yapılan toplantıdan bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta “Yolu doğru olanın, yükü ağır olur” sözü yer aldı.
Başkanımız Mustafa CENGİZ, Başkan Yrd. Yusuf GÜNAY, Başkan Yrd. Kaan KANÇAL, Genel Sekreter İlber AYDEMİR ve Teknik Direktörümüz Fatih TERİM ile değerlendirmede bulundu. #KenetlenBaşkaGalatasarayYok pic.twitter.com/QjGYxPQvMT
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 7 Kasım 2018
Kısa sürede gündeme damga vuran paylaşımda “Başkanımız Mustafa CENGİZ, Başkan Yrd. Yusuf GÜNAY, Başkan Yrd. Kaan KANÇAL, Genel Sekreter İlber AYDEMİR ve Teknik Direktörümüz Fatih TERİM ile değerlendirmede bulundu. #KenetlenBaşkaGalatasarayYok” ifadelerine yer verildi.