Galatasaray’da hasret 1 aya çıktı

Sezona iyi başlangıç yapan fakat daha sonra yaşanan sakatlıklar ve ileri uçtaki gol sorunları nedeniyle puan almakta zorlanan Galatasaray, son karşılaşmalarda 3 puana uzak kaldı. Süper Lig’de geride kalan 11 haftada sarı-kırmızılılar en son galibiyetini 9. haftada deplasmandaki Antalyaspor maçından 1-0’lık skorla aldı. Aslan, daha sonra ligde oynadığı 3 müsabakada Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalırken, Yeni Malatyaspor’a ise mağlup oldu.

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Şampiyonlar Ligi’nde de grup maçında Alman temsilcisi Schalke 04 ile iki kez karşılaşan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda golsüz berabere kalırken, deplasmanda ise rakibine 2-0 mağlup oldu.

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Oynadığı son 5 resmi müsabakada 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Aslan, rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılıların son 5 resmi maçında aldığı sonuçlar şöyle:

19 Ekim Cuma – Galatasaray: 1 – Bursaspor: 1 (Spor Toto Süper Lig)

24 Ekim Çarşamba – Galatasaray: 0 – Schalke 04: 0 (UEFA Şampiyonlar Ligi)

28 Ekim Pazar – E. Yeni Malatya: 2 – Galatasaray: 0 (Spor Toto Süper Lig)

2 Kasım Cuma – Galatasaray: 2 – Fenerbahçe: 2 (Spor Toto Süper Lig)

6 Kasım Salı- Schalke 04: 2 – Galatasaray: 0 (UEFA Şampiyonlar Ligi)