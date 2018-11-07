Galatasaray grupta kaçıncı? Şampiyonlar Ligi D grubu puan durumu

Şampiyonlar Ligi heyecanı grup aşamasında oynanan 4. maçlarla devam etti. Galatsaray konuk olduğu Schalke 04 karşısında sahada 2-0 yenilgi ile ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimizin de yer aldığı D Grubu'nun diğer maçında Porto, grupta puansız olarak son sırada yer alan Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Portekiz devi rakibini karşılaşmadan 4-1'lik skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürürken gruptan çıkmayı da büyük ölçüde garantiledi. Maç sonrası taraftarlar, Galatasaray'ın grubunda oluşan puan tablosunu merak ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçların sonrasında 4 puanı bulunan Galatasaray’ın bir üst tura yükselme umutları devam ediyor. Peki, Galatasaray grupta kaçıncı? İşte, Galatasaray yer aldığı Şampiyonlar Ligi D grubu puan tablosu…

ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

MAÇ SONUCU | Porto 4-1 Lokomotiv Moskova | UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu'nda lider Porto, puansız Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup etti. Porto 10 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi. İlgili Haberi Oku