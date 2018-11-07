Fenerbahçe’nin eski hocası Vitor Pereira, Çin’de tarih yazdı

SKOR DIŞ HABERLER / Fenerbahçe’nin eski hocası Vitor Pereira, Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG takımına ilk şampiyonluğunu yaşattı ve tarihi bir başarıya imza attı.

2015-16 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran Portekizli teknik adam, Çin Ligi’nin 29. haftasında Beijin Renhe’ye karşı aldığı 2-1’lik galibiyetin ardından şampiyonluğunu ilan etti.

Daha önce önce Porto ve Olympiakos takımlarıyla şampiyonluk yaşayan 50 yaşındaki teknik adam, Jose Mourinho ve Artur Jorge ile birlikte 3 farklı ülkede bu başarıya ulaşan 3. Portekizli çalıştırıcı oldu.

Pereira bu şampiyonlukla Guangzhou Evergrande’nin üst üste 7 yıllık şampiyonluk serisine de son vermiş oldu. Öte yandan ligin ikincisi Guangzhou Evergrande takımında ise Beşiktaş’ın eski yıldızı Anderson Talisca forma giymekte.

FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSI

Portekizli teknik adam Vitor Pereira’nın 11 Haziran 2015’te başlayan Fenerbahçe macerası 14 ay sürmüştü. Süper Lig, Avrupa Kupaları ve Türkiye Kupası’nda istenilen sonuçları alamayan Pereira, bir sonraki sezon da takımın başında kalmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Monaco’ya elenildikten sonra görevine son verilmiş ve Süper Lig’de yeni sezonu göremeden takımdan ayrılmıştı. Pereira, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 62 maçta 38 galibiyet, 15 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

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