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Erwin Koeman’dan derbi tepkisi: ‘Görüntüler yalan söylemez’
Fenerbahçe

Erwin Koeman’dan derbi tepkisi: ‘Görüntüler yalan söylemez’

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman, Anderlecht maçıyla illgili düzenlenen basın toplantısında Galatasaray maçında yaşanan olaylarla ilgili, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

7 Kasım 2018 17:38

Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu’nun ayrılışının ardından teknik ekibin başına geçen Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Anderlecht maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz Cuma akşamı oynanan Galatasaray derbisine ilişkin görüşlerini de paylaşan Hollandalı çalıştırıcı, sarı lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili de konuştu.

İşte Koeman’ın açıklamaları;

“Kendi sahanızda oynuyorsanız galibiyete ihtiyaç vardır. Geçtiğimiz Cuma günü ile memnuniyet duyuyorum ama önümüzde yeni bir maç var. Bu konuda inancım yüksek ama bunu sahada göstermeliyiz”

“ANLAMADIĞIM DURUMLAR VAR”

“Cuma günü de söyledim maç sonu gördüklerimden mutlu değilim. Görüntüler yalan söylemez. Anlamadığımı durumlar var. Soldado, Belhanda tarafından saldırıya uğruyor, hakarete uğruyor. Belhanda sarı kart görüyor, Soldado kırmızı kart görüyor. Yiğithan Serdar Aziz tarafından itiliyor ve yumruklanıyor. Görüntüler yalan söylemez”

“BENİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ”

“Bizim için en önemlisi kendimizi önümüzdeki iki maça hazırlamak. Sonrasında bir milli maç arası var. O arada Fenerbahçe kararını verecektir. Ben de bekleyeceğim. Ne olacak, ne olmayacak bunlarla ilgili konuşmak değil doğrusu. Benim için en önemlisi Anderlecht ve Alanyaspor maçları. Sonrasını göreceğiz”

“YARIN HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ”

“Kafamdaki ideal dizilişi burada kalırsam söyleyeceğim ama bizi bekleyen 2 maç var. Birçok farklı sistemde oynayabilirsiniz ama oyunculara uyan sistemi seçmeniz gerekebilir. Cocu da buradayken elinden gelenin en iyisini yaptı. Bazı maçlarda şanssız şekilde golü bulamadık. Eğer kalırsam konuşmak lazım bunları. Geçtiğimiz Cuma 4’lü savunmayla oynadık ve iyi de sonuç verdi. Ben biliyorum ne yapmak istediğimizi ama yarın göreceğiz hep birlikte”

Son güncelleme 17:39 | 7 Kasım 2018
Anderlecht Erwin Koeman Fenerbahçe galatasaray
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