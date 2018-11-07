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Bursaspor son 10 sezonun gerisinde kaldı
Bursaspor

Bursaspor son 10 sezonun gerisinde kaldı

Bursaspor ilk 11 haftalar baz alındığında 10 sezonluk aranın ardından en kötü dönemini yaşıyor. Yeşil-beyazlılar bu sezon yalnızca 13 puan toplarken, son 10 sezonda ise daha fazla puanı hanesine yazdırdı.

7 Kasım 2018 11:05

Spor Toto Süper Lig´de bu sezon ortaya koyduğu futbol ile taraftarına umut aşılayan Bursaspor, buna karşın son yıllardaki grafiğinin gerisinde kaldı. Oyununu skora çevirmekte zorlanan ve yalnızca 2 galibiyet alabilen yeşil beyazlılar, ligdeki ilk 11 haftalar baz alındığında son 10 sezonun en kötü performansını sergiledi. Bu sezon ligde 13 puan toplayabilen Bursaspor, daha önce son olarak 2007/08 sezonunda ilk 11 hafta sonunda 11 puan al

Geçen sezon 17 puan topladı

Bursaspor, sezona en iyi başladığı süreçleri ise şampiyonluk yılı ve sonrasında geçirdi. Ligde tek şampiyonluğunu aldığı 2009/10 sezonunda yeşil beyazlılar, ilk 11 haftayı 23 puanda geçerken sonraki sezon aynı süreçte bu kez 25 puan topladı ve tarihinin de en iyi başlangıçlarından birini yaptı. Son 2 sezonun sonlarına doğru ise küme düşme korkusu yaşayan Bursaspor, buna karşın geçen sezon ilk 11 maçını 17 puan, 2016/17 sezonunda da 21 puanla tamamlamıştı.

Son güncelleme 11:05 | 7 Kasım 2018
bursaspor
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